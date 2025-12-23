Camilo y Evaluna hablan de cómo manejan sus finanzas y les llueven críticas

Camilo y Evaluna, una de las parejas más visibles del mundo del espectáculo latino, volvieron a estar en el centro de la atención al compartir detalles de cómo manejan sus finanzas en pareja.

La conversación surgió a raíz de una pregunta de un seguidor en redes sociales, lo que llevó a ambos artistas a revelar públicamente cómo organizan los gastos del hogar, una decisión que no fue bien recibida por todos.

Así manejan las finanzas Evaluna Montaner y Camilo Echeverry dentro de su matrimonio

Tanto Evaluna como Camilo han mostrado repetidamente en redes sociales su estilo de vida familiar junto a sus hijas y se han caracterizado por hablar con confianza sobre distintos aspectos de su relación.



En esta ocasión, al ser consultados sobre la administración del dinero, la pareja decidió responder con transparencia, reconociendo que su método puede no ser convencional.



Evaluna fue la primera en tomar la palabra para comentar que “a mucha gente no le va a gustar esto”, antes de explicar cómo manejan sus ingresos. La artista resalta que para ellos “Camilo y Evaluna son una sola persona”, lo que refleja su perspectiva de unidad total como pareja.

En ese momento, Camilo intervino para aclarar la parte financiera, diciendo que “en la vida real ella es ella y yo soy yo”, pero que en lo que respecta a la economía familiar, optan por tener un solo fondo común.

Desde que se casaron, ambos decidieron no seguir el enfoque tradicional de cuentas separadas. En lugar de eso, trabajan con una cuenta bancaria conjunta en la que depositan todos sus ingresos y desde la cual se cubren los gastos del hogar.

Evaluna explicó que consideran que lo que entra es para la familia en general, no para cada uno de forma individual y que esa dinámica se basa en confianza absoluta y comunicación constante.

Camilo, con su habitual estilo expresivo, complementó la explicación indicando que ellos son “una sola empresa, un solo equipo, un solo combo” y que incluso cuando se compran regalos el dinero sale de la misma tarjeta, lo que para ellos simboliza unidad total.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar como “eso es una relación donde existe el verdadero amor y lealtad” o “eso es lo correcto, el matrimonio es un solo patrimonio” reflejaron ese apoyo.

Sin embargo, también hubo opiniones contrarias, con personas que dijeron que prefieren mantener cuentas separadas o que consideran que cada quien debería tener su propio dinero.

Esta no es la primera vez que Camilo y Evaluna han expuesto aspectos íntimos de su vida familiar y sentimental, algo que suele generar tanto admiración como críticas entre sus seguidores en redes sociales.

