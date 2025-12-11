Ricky Montaner confiesa relación amorosa secreta con Sebastián Yatra; nació de una canción

El mundo del espectáculo se sacudió en las últimas horas tras una declaración de Ricky Montaner, uno de los hijos de Ricardo Montaner, en un reconocido pódcast.

Durante su participación en Kapra Diner, el artista venezolano reveló detalles íntimos sobre su estrecho vínculo con el popular cantante colombiano Sebastián Yatra.

Puedes leer: Sebastián Yatra mostró más de la cuenta en pleno concierto en España; fuertes críticas



Aunque el cantante aseguró haber tenido una "relación amorosa corta", la confesión, que fue emitida de forma sarcástica y jocosa, desató un frenesí en las plataformas digitales, donde muchos usuarios interpretaron sus palabras de manera literal, volviendo la noticia tendencia mundial.



El artista compartió que la "relación sentimental" nació de la intensa colaboración musical, describiendo que el proceso de escribir canciones era "casi como hacer el amor".

Aunque la declaración se trataba de una broma, la naturaleza del comentario generó una ola de reacciones divididas y especulaciones entre los seguidores de ambos músicos.

¿Sebastián Yatra tiene una relación con Ricky Montaner?

La controversia escaló luego de que Ricky Montaner describiera la intensidad de su sociedad creativa con Yatra. El intérprete de 'Ya no tiene novio' (2018), quien concedió la entrevista junto a su hermano Mau, detalló cómo esta conexión profunda trascendió la amistad y lo profesional para convertirse en lo que él jocosamente llamó un "romance".

"Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo," confesó el cantante venezolano. Montaner explicó que la colaboración fue tan fructífera que juntos lograron escribir una canción que consideraron "realmente especial" y con potencial para "alcanzar el mundo".

Publicidad

El artista continuó su relato, señalando que, tras el fin de esta intensa conexión sentimental, hubo un tiempo de separación, pero que eventualmente ambos volvieron a su sólida amistad.

Montaner también se encargó de ubicar temporalmente esta supuesta relación. Aseguró que todo esto ocurrió mucho tiempo antes de que Sebastián Yatra empezara su noviazgo con la cantante española Aitana.

Publicidad

Incluso, en medio de la entrevista, bromeó con la idea de que Yatra había quedado "un poquito enamorado". Hasta el momento, el cantante colombiano, conocido por temas como 'Tacones rojos' y 'Pareja del año', no se ha pronunciado sobre las llamativas revelaciones hechas por su colega.

A pesar de la evidente jocosidad en el tono de Montaner, el impacto en redes sociales fue inmediato.

Al volverse viral el video, muchos usuarios lo interpretaron de forma literal, dejando comentarios como "Ahora todo tiene sentido," "de razón," y "qué descubrimiento". Para estos internautas, la declaración confirmaba un vínculo emocional a nivel romántico.

Puedes leer: Momento de pánico de Jennifer López en un show por culpa de un bicho; caminó sobre ella

No obstante, una parte del público demostró entender el sarcasmo inherente en la personalidad de Ricky y Mau. Hubo quienes notaron que la "relación amorosa" era claramente una metáfora utilizada para describir la gran química y el alto nivel de sentimientos que estaban a flote en su colaboración laboral.

Los seguidores señalaron que ambos artistas son conocidos por ser bromistas y que este tipo de declaraciones son usadas intencionalmente "para volverse virales".

Publicidad

De hecho, el propio artista venezolano manifestó posteriormente su gracia y la de su familia, al ver que los fanáticos, desesperados por la noticia, le enviaban los videos a su padre, Ricardo Montaner.



¿Ricky Montaner está soltero?

Dejando de lado la broma viral con Sebastián Yatra, Ricky Montaner está firmemente unido a su esposa, la modelo y actriz argentina Stefanía Roitman. La pareja, que se conoció de una manera muy acorde a la era digital, ha logrado construir una de las relaciones más estables del panorama internacional.

Su historia de amor comenzó en Instagram, cuando Ricky reaccionó a una historia de Stefi con un corazón. Curiosamente, la argentina no sabía que era Ricky quien le escribía desde el perfil de Mau y Ricky. Él se presentó con humildad y picardía:

Publicidad

“Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner,” según contó Roitman en una entrevista.

Posteriormente, Ricky la invitó a un show en Buenos Aires para que pudiera verlo, y se conocieron personalmente durante una cena grupal. El flechazo fue mutuo, y el artista supo desde ese momento que ella le gustaba.

Después de dos años de noviazgo, la pareja contrajo nupcias el 8 de enero del 2021. A pesar de los constantes rumores de una posible ruptura, que surgen debido a sus compromisos laborales y viajes, ambos han demostrado seguir más unidos que nunca.

Mira también: Ella es la hermosa novia de Mayra Ramírez, jugadora de la Selección; estaban muy cariñosas