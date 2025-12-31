Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Actor de Nickelodeon Tylor Chase escapa de rehabilitación y vuelve a las calles

Actor de Nickelodeon Tylor Chase escapa de rehabilitación y vuelve a las calles

A sus 36 años, el actor decidió permanecer en las calles, pese al apoyo que venía recibiendo por parte de amigos y familiares.

Actor de Nickelodeon Tylor Chase escapa de rehabilitación y vuelve a las calles
Actor de Nickelodeon Tylor Chase escapa de rehabilitación y vuelve a las calles, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Tylor Chase recordado por su participación en la icónica serie de Nickelodeon "Manual de supervivencia escolar de Ned", generó una profunda preocupación en redes sociales y entre sus antiguos compañeros de reparto.

A sus 36 años, el actor ha sido visto nuevamente habitando las calles de California, presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, tras haber rechazado diversas ofertas de ayuda profesional.

Puedes leer: Exestrella de Nickelodeon Tylor Chase causa destrozos en un hotel y termina en el hospital

El drama de Chase se intensificó en los últimos días de diciembre de 2025. Su excompañero de set, Daniel Curtis Lee, localizó al actor en un estado de desorientación y pidiendo limosna. En un intento por estabilizarlo, este le proporcionó comida y lo hospedó en un hotel para protegerlo de una tormenta inminente.

Sin embargo, la intervención no tuvo el éxito esperado debido a que este destruyó la habitación dejando el refrigerador volcado y el microondas en la bañera antes de escapar nuevamente a la calle.

Poco después, con el apoyo de un influenciador y su amigo el actor Shaun Weiss, Chase fue internado en un centro médico bajo una retención de 72 horas, un procedimiento estándar en Estados Unidos para crisis de salud mental. No obstante, al finalizar este periodo, los médicos determinaron que el actor estaba "físicamente limpio".

Ante esta situación Weiss denunció públicamente que el hospital liberó a Chase sin notificar a sus familiares ni a quienes organizaron su traslado a un centro de desintoxicación. Según las autoridades de Riverside, el gran desafío radica en que el sistema de salud estadounidense prioriza la decisión personal. Por lo cual, no se tomó medidas contra el actor tras salir de rehabilitación.

¿Qué más se conoció de Tylor Chase?

Después la familia de Tylor Chase reveló que el actor padece de esquizofrenia y trastorno bipolar, diagnósticos que se complican por sus adicciones. Al punto que su madre incluso pidió que no lo ayudarán debido a que este usaba el dinero para el consumo.

Puedes leer: ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’

Recientemente, seguidores del actor rescataron un video de su cuenta de YouTube titulado "Bipolar, por Tylor Chase", publicado en 2014. En el clip, Chase recitaba poemas sobre la soledad y la "miserable ola de destrucción" de su trastorno.

Incluso grupos civiles de México, como la "Patrulla Espiritual" ofrecieron su apoyo para rescatar y rehabilitar al actor, solicitando la cooperación de sus allegados en Estados Unidos para facilitar el proceso.

