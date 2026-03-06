Últimas palabras de mujer que falleció en Chinácota: inquietante pregunta antes de lanzarse

La muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, una mujer de 28 años, mantiene la atención de las autoridades en Norte de Santander.

El hecho ocurrió en una atracción turística ubicada en el municipio de Chinácota, donde la joven sufrió una caída mientras utilizaba un tobogán instalado dentro de un establecimiento dedicado al turismo.

El accidente se registró en el complejo conocido como Entre Flores, un lugar que ofrece diferentes actividades recreativas para visitantes que llegan a esta zona del departamento. Según las primeras informaciones, la atracción había sido inaugurada apenas un mes antes del hecho.

Camila García decidió utilizar el tobogán como parte de la experiencia. La dinámica consistía en deslizarse por la estructura usando un neumático inflable, siguiendo las indicaciones del personal encargado del lugar.

Sin embargo, durante el descenso ocurrió el accidente. De acuerdo con versiones preliminares que se conocen hasta ahora, en una de las curvas el inflable salió de la estructura y la mujer cayó, golpeándose en varias partes del cuerpo, entre ellas la cabeza.

Personas que estaban cerca reaccionaron de inmediato para auxiliarla. Tras la caída, Camila permanecía consciente mientras se organizaba su traslado hacia un centro asistencial.

Inicialmente fue movilizada con la intención de llevarla a recibir atención médica. Durante ese trayecto su condición se complicó y finalmente falleció.

Pronunciamiento tras el accidente

Luego de que la noticia empezara a circular en redes sociales y medios regionales, el establecimiento turístico donde ocurrió el accidente emitió un pronunciamiento.

Desde la empresa indicaron que están colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y entregaron información relacionada con la operación de la atracción.

Ella era Yuris Cristel Camila García

Las últimas palabras de Camila García antes del accidente

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es el video en el que quedaron registradas las últimas palabras que pronunció Camila antes de deslizarse por el tobogán.

En las imágenes se nota que la joven estaba algo nerviosa antes de iniciar el descenso. Mientras se acomodaba sobre el neumático inflable, decidió hacer una pregunta al trabajador que se encontraba en la parte superior de la atracción.

“¿Me va a recibir alguien?”, preguntó Camila en ese momento, buscando confirmar cómo funcionaba la dinámica al final del recorrido. El empleado le respondió intentando tranquilizarla y le aseguró que no había motivo para preocuparse.

Luego continuó explicándole cómo debía sujetarse para evitar perder el control durante el descenso. “Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada”, se escucha en el video.

La joven respiró profundo mientras se acomodaba para iniciar el recorrido. En ese instante, el trabajador volvió a hablarle y le dijo: “No tenga miedo”.

Segundos después fue impulsada para comenzar el descenso por el tobogán. El video registra que, tras iniciar el recorrido, se escuchó un grito y en cuestión de segundos se produjo un fuerte golpe en una de las curvas.

En medio del momento, una voz femenina se escucha decir: “¡Ay, se salió!”, mientras varias personas reaccionaban para acercarse a ayudarla. Poco después fue trasladada para recibir atención médica, pero su condición se agravó durante el trayecto y falleció.

