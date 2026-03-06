Sepelio de Sheridan y Keyla Hernández: su mamá tuvo dolorosa despedida: “Ay, mis pelaitas”

El cementerio Católico Calancala, en Barranquilla, fue escenario de una despedida marcada por el dolor y el silencio. Allí llegaron los padres, la hermana y otros familiares de Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández para acompañar el último adiós a las adolescentes cuyos cuerpos fueron hallados sin vida el pasado 1 de marzo en el municipio de Malambo, Atlántico.

Puedes leer: Piques ilegales, dinero y un chat clave: pruebas en caso de hermanitas halladas sin vida

La escena estuvo cargada de emociones. Desde temprano comenzaron a llegar allegados al camposanto, muchos de ellos todavía tratando de asimilar lo ocurrido. A medida que avanzaba el sepelio, el llanto se hacía más fuerte, especialmente entre los familiares más cercanos de las jóvenes.



En medio de la despedida, la madre de las adolescentes no podía contener el dolor. Entre sollozos, repetía una frase que quedó grabada en quienes presenciaron el momento: “¡Ay, mis pelaitas preciosas, Dios mío, me dejaron sola, ¿por qué?!”. Sus palabras reflejaban el profundo vacío que dejó la partida de Sheridan y Keyla.



Familiares y amigos intentaban sostenerla mientras observaba el lugar donde reposarían los cuerpos de sus hijas. La mujer fue acompañada en todo momento por seres queridos que buscaban brindarle apoyo durante una jornada difícil para toda la familia.

La despedida reunió también a conocidos del barrio y personas que quisieron acompañar a los Hernández Noriega en este momento tan duro. Muchos llegaron con flores y mensajes de apoyo, mientras otros permanecían en silencio observando la ceremonia.

Ellas eran Sheridan y Keyla, hermanas fallecidas en Malambo; tenían 14 y 17 años Foto: Redes sociales y Policía Nacional

Un caso que conmocionó a Malambo y al país

La historia de Sheridan Sofía Hernández, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández, de 17, comenzó a ocupar titulares luego de que fueran reportadas como desaparecidas el 17 de febrero de 2026. Desde ese momento, la familia inició una intensa búsqueda que mantuvo en alerta a la comunidad del Atlántico.

Días después, el 1 de marzo, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos en una zona enmontada del barrio Maranatha, en Malambo. El descubrimiento generó una fuerte reacción en la región y rápidamente el caso pasó a ser investigado por las autoridades.

Publicidad

Puedes leer: La oscura razón por la que habrían acabado con hermanas en Malambo, ¿en malos pasos?

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las jóvenes habrían sido contactadas a través de Facebook para asistir a una fiesta relacionada con el Carnaval de Barranquilla. Ese encuentro terminó convirtiéndose en el último momento en el que fueron vistas.

Publicidad

Las investigaciones señalan que, durante la reunión, una mujer habría revisado el celular de una de las adolescentes, lo que habría desencadenado una serie de hechos que hoy son materia de análisis por parte de las autoridades.

Puedes leer: Caso de hermanas en Malambo: revelan crueles videos hallados en celular

En medio del proceso investigativo también se conocieron capturas. Entre ellas la de Juan David Tuada, de 19 años, quien fue localizado en una clínica luego de sufrir un accidente de tránsito. El rastreo del celular de una de las víctimas permitió a unidades del Gaula de la Policía ubicarlo.

Además, fue aprehendido un menor de 17 años conocido como alias “El Mono”. En el desarrollo de las indagaciones también se revisa un video que circula entre los investigadores y que se ha convertido en una pieza clave dentro del caso.

Mientras las autoridades continúan avanzando en el proceso para esclarecer lo ocurrido, la familia Hernández Noriega se concentró este 6 de marzo en darles el último adiós a Sheridan y Keyla.