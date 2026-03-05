Doloroso video de una de las hermanas Hernández en Malambo: “¿Qué hiciste?”

La investigación por el caso de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega y Keyla Nicol Hernández Noriega sigue avanzando en el Atlántico. En las últimas horas se conocieron los rostros de los principales señalados dentro del proceso que busca esclarecer lo ocurrido con las dos adolescentes, cuyos cuerpos fueron hallados en una zona enmontada del municipio de Malambo.

El proceso judicial tuvo un nuevo movimiento luego de que el Juzgado 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías, dirigido por el juez Crisanto Rhenals Correa, legalizara la captura de Juan David Taboada Oliveras, un joven de 19 años que aparece como uno de los vinculados al caso.



De acuerdo con las autoridades, el capturado estaría relacionado con el delito de secuestro extorsivo dentro del expediente que se adelanta por la desaparición y posterior hallazgo de las dos jóvenes.



Las diligencias judiciales avanzan paso a paso. Durante la audiencia inicial se revisaron los primeros elementos recopilados por los investigadores. Sin embargo, la diligencia fue suspendida y la Fiscalía General de la Nación programó la formulación de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento para el viernes 6 de marzo.

Ese día se espera que el ente investigador presente formalmente los delitos que atribuye al capturado.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención dentro del proceso es que el joven detenido habría tenido una relación sentimental con una de las adolescentes. Esa circunstancia lo ubica dentro de las principales líneas que siguen los investigadores para reconstruir lo ocurrido.

Además, cuando fue presentado ante la justicia, el joven tenía heridas visibles en el rostro. Según se conoció, estas lesiones serían consecuencia de un accidente de motocicleta ocurrido días antes de su captura.

Keyla Nicol y Sheridan Sofía, hermanas de 14 y 17 años encontradas muertas en Malambo / FOTO: Tomada de redes

El caso se remonta al martes 17 de febrero, durante la celebración del Carnaval. Ese día las dos hermanas, de 14 y 17 años, salieron de su vivienda con la intención de encontrarse con personas cercanas y participar en actividades propias de la temporada.

Según las primeras indagaciones, las adolescentes habrían sido convencidas de trasladarse hasta el municipio de Malambo, donde supuestamente compartirían en un ambiente de fiesta.

En ese lugar se habrían encontrado con Juan David Taboada Oliveras y con otro adolescente conocido con el alias de “El menor”, quien también figura dentro de las hipótesis investigativas.

Las autoridades señalan que en ese encuentro habrían participado otras personas, entre ellas dos mujeres y un hombre más, quienes continúan siendo objeto de verificación por parte de los investigadores.

Las hipótesis que analizan las autoridades

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo, explicó que una de las hipótesis que se analiza tiene relación con posibles tensiones entre estructuras ilegales presentes en la región.

Según las indagaciones preliminares, durante el encuentro entre los jóvenes habría ocurrido una situación que despertó sospechas entre algunos de los presentes.

De acuerdo con la reconstrucción investigativa, una de las adolescentes dejó su celular sobre una silla. En ese momento, una de las mujeres presentes habría revisado el dispositivo. En el teléfono habrían encontrado conversaciones que generaron inquietud entre quienes estaban en el lugar.

Según las autoridades, el adolescente conocido como “El menor” interpretó esos mensajes como un supuesto intento de ubicarlo para entregarlo a otra estructura ilegal. Esa interpretación habría provocado una confrontación.

El director seccional de la Fiscalía en el Atlántico, Daniel Gómez Acuña, explicó que ese hallazgo dentro del celular habría sido un punto clave dentro de la secuencia de hechos que hoy analiza la justicia.

Sheridan Sofía y Keyla Nicol.

La investigación tuvo un giro importante cuando los agentes del Gaula lograron ubicar el número telefónico desde el cual se estaban realizando llamadas a la familia de las jóvenes.

Ese número fue sometido a procesos de interceptación y georreferenciación utilizando equipos tecnológicos entregados por la Alcaldía de Barranquilla.

Días después, el teléfono volvió a ser encendido. Los sistemas de rastreo indicaron que el dispositivo se encontraba en la Clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla. Hasta ese lugar llegaron los investigadores.

En el centro médico encontraron al adolescente conocido como “El menor” y a Juan David Taboada Oliveras. Ambos habían ingresado tras sufrir un accidente en motocicleta ocurrido el 26 de febrero.



Video que circula en redes sobre el caso de las hermanas en Malambo

En medio del avance de la investigación también comenzó a circular en redes sociales un video que estaría relacionado con los hechos ocurridos en el barrio Maranatha, en el municipio de Malambo.

Según versiones que son analizadas por las autoridades, en esa grabación se observaría el momento en el que una de las hermanas Hernández Noriega es atacada presuntamente por un sujeto conocido con el alias de “El Mono”.

El material audiovisual, que ya está en manos de los investigadores, fue registrado por personas que se encontraban cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

En el video se escucha un diálogo confuso entre varias personas presentes en la escena. Algunas voces reaccionan con preocupación por lo que está ocurriendo.

Hermanas halladas sin vida en Malambo /Foto: redes sociales

Entre las frases que se alcanzan a oír están expresiones como: “¿Qué hiciste, Juan? ¿Qué hiciste?”, “Deja la bulla, ‘Paye’”, “Hey, hermano, mi mamá vive aquí” y “Hermano, me van a echar la culpa a mí. Esta es mi casa”.

También se escuchan otras voces que piden guardar silencio y detener lo que estaba sucediendo en ese momento.

El contenido, que circula ampliamente en redes sociales, se encuentra actualmente bajo análisis de las autoridades para determinar su autenticidad y su relación con el caso que se investiga.

Habitantes del sector Maranatha han manifestado su preocupación por lo ocurrido y piden mayor presencia institucional en la zona mientras continúan las diligencias judiciales.

En este artículo no publicamos el video por respeto a la situación y a las personas involucradas.Si decides verlo, puedes hacerlo bajo tu propia responsabilidad en el siguiente LINK.