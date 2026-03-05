Alerta sanitaria en Colombia por famosa marca de agua; Invima pide suspender su consumo ya

Una nueva alerta sanitaria encendió las alarmas en Colombia luego de que las autoridades detectaran la distribución de una marca de agua que no cuenta con autorización vigente para su comercialización.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) pidió a los consumidores suspender de inmediato su consumo y reportar cualquier caso en el que se encuentre este producto en tiendas o supermercados.

La advertencia fue emitida por la Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima, entidad técnica adscrita al Ministerio de Salud encargada de vigilar la calidad y seguridad de los alimentos, medicamentos, cosméticos y otros productos destinados al consumo humano en el país.

De acuerdo con la entidad, la alerta surgió tras una denuncia ciudadana que permitió iniciar acciones de inspección, vigilancia y control. Estas verificaciones llevaron a identificar que el producto no cumple con los requisitos sanitarios exigidos por la normativa colombiana.



Agua sin registro sanitario en Colombia

El organismo confirmó que la marca señalada no cuenta con un registro sanitario válido, condición que la clasifica como un alimento fraudulento según la regulación vigente en Colombia.

La normativa exige que todas las bebidas y alimentos comercializados en el país tengan autorización sanitaria vigente, lo que garantiza que el producto fue evaluado bajo estándares de calidad, almacenamiento y producción.

Cuando un alimento no cumple con ese requisito, las autoridades sanitarias consideran que existe un riesgo potencial para los consumidores, razón por la cual se emiten alertas públicas para evitar su circulación.

INVIMA alerta por agua Fresh Life en Colombia

Según la alerta sanitaria No. 47-2026, el producto identificado corresponde al agua denominada “Agua Fresh Life”, que se estaría distribuyendo en el país sin cumplir con las condiciones exigidas para su venta.

El Invima explicó que esta bebida presenta el registro sanitario RSA-001224-2016 vencido, lo que significa que su autorización expiró y no fue renovada conforme a las disposiciones sanitarias.

Por ese motivo, el organismo determinó que el producto no puede seguir comercializándose en Colombia bajo ninguna circunstancia.

Qué deben hacer los consumidores que compraron esta agua

Ante la situación, el Invima hizo un llamado directo a los ciudadanos para que eviten adquirir esta marca de agua mientras se mantiene la alerta sanitaria. Además, las personas que ya la hayan comprado deben suspender su consumo inmediatamente y reportar el producto ante las autoridades sanitarias correspondientes.

Este tipo de reportes permiten identificar en qué establecimientos se encuentra el producto y facilitan la toma de medidas para retirarlo del mercado.

El Invima también emitió instrucciones para las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales.

Entre las acciones solicitadas está la búsqueda activa del producto en establecimientos comerciales, así como el fortalecimiento de las labores de inspección en tiendas, supermercados y otros puntos de venta.

Las autoridades también deben difundir la alerta sanitaria a través de sus canales oficiales para advertir a la ciudadanía.