LINK para verificar si tu esmalte semipermanente tiene aval INVIMA; unos provocan cáncer

Luego de que el Invima alertara sobre 136 esmaltes semipermanentes que fueron retirados del mercado por contener sustancias potencialmente peligrosas, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo saber si los productos que utilizan son seguros.

En Colombia, los cosméticos como esmaltes para uñas deben contar con un registro sanitario otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) entidad encargada de vigilar medicamentos, alimentos y productos de cuidado personal.

Esta institución emite alertas y comunicados de manera constante sobre productos fraudulentos o que pueden representar un riesgo para la salud de los consumidores. Por eso, una de las recomendaciones principales es verificar el registro sanitario antes de utilizar cualquier producto cosmético.



Para facilitar este proceso, el Invima cuenta con una plataforma digital donde cualquier persona puede consultar si un producto tiene autorización sanitaria.



Pasos para consultar el registro sanitario de un producto en el Invima

Las personas que quieran verificar si su esmalte semipermanente está autorizado pueden hacerlo siguiendo unos pasos sencillos:

1. Revise el envase del producto: lo primero es ubicar el número de registro sanitario en el envase o etiqueta del producto. Este número normalmente aparece identificado como “Reg. San. INVIMA” y debe estar visible.

2. Ingrese al portal oficial de la entidad: después, debe entrar al enlace de consulta habilitado por la entidad

Publicidad

3. Utilice la opción de consulta básica: dentro del sistema, los usuarios pueden elegir la opción de “Consulta básica”, donde es posible buscar el producto usando el número de registro sanitario o incluso el nombre del cosmético.

4. También existe una consulta avanzada: el sistema también ofrece una opción de “Consulta avanzada”, que permite filtrar la búsqueda según el tipo de producto, como medicamentos, cosméticos o suplementos dietarios. Allí se puede buscar por nombre del producto, registro sanitario o principio activo.

Publicidad

Este mecanismo permite a consumidores, trabajadores de salones de belleza y distribuidores verificar rápidamente si el producto cuenta con autorización sanitaria.

Las autoridades han insistido en que este tipo de consultas son importantes, especialmente luego de las recientes alertas relacionadas con esmaltes semipermanentes que contenían sustancias consideradas perjudiciales para la salud.

Puedes leer: Invima advierte riesgo de ceguera por gotas hidratantes; se venden en algunas droguerías

Estos productos son ampliamente utilizados en salones de belleza debido a que permiten que el esmalte dure más tiempo en las uñas. Sin embargo, el uso de ingredientes no autorizados ha generado preocupación por su componentes tóxicos y cancerígenos.

Por esa razón, el llamado de las entidades de control es a revisar siempre el origen de los productos y confirmar que tengan registro sanitario antes de aplicarlos, especialmente cuando se trata de cosméticos que están en contacto directo con la piel.

Publicidad

Mira también: Esmalte semipermanente podría provocar cáncer, ¿prohibirán su uso?