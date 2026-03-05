Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia

El fútbol profesional colombiano (FPC) se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Freddy Torres Paz, quien fue un mediocampista con una gran técnica quien fue reconocido en la época de los años 70. El exfutbolista falleció el martes 3 de marzo de 2026 en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, debido a un ataque cardíaco fulminante.

Inicialmente la noticia fue confirmada por el periodista comunicador Henry ‘El Bocha’ Jiménez, quien en sus redes sociales en donde describió a Torres como un mediocampista de "buena técnica" que sabía manejar los tiempos del partido como pocos, además de entregar la noticia sobre la pérdida del jugador.

Horas después la noticia fue ratificada oficialmente por la Dimayor y su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, quienes, junto a los 36 clubes afiliados, expresaron sus más profundas condolencias a los familiares, amigos y allegados del deportista.



Freddy Torres es recordado como un "orgullo palmirano" y un referente del balompié regional que logró la hazaña de vestir las camisetas de los dos equipos más importantes de la capital vallecaucana; el Deportivo Cali y el América de Cali.

Luto en el fútbol del Valle. Lamentamos informar sobre el fallecimiento del exfutbolista colombiano, Freddy Torres, ocurrida hoy en Palmira, por un ataque cardiaco.

Era un mediocampista de buena técnica que jugó en @AsoDeporCali, @AmericadeCali y @cdtolima. — Henry Jiménez (@BochaJimenez) March 4, 2026

¿Cómo fue la carrera de Freddy Torres Paz?

Freddy Torres Paz se destacó por su visión de juego, equilibrio y técnica depurada en la zona medular del campo. Uno de los puntos más altos fue por su paso por el América de Cali en donde disputó un total de 115 partidos oficiales entre los años 1973 y 1976, periodo en el cual logró anotar 7 goles.

Por otro lado, se conoció que su debut con el América se dio el 11 de febrero de 1973 frente al Independiente Medellín, mientras que su último encuentro defendiendo la camiseta escarlata fue el 7 de noviembre de 1976 contra el Deportes Tolima.

Además estuvo en las fuerzas bases del Deportivo Cali, lo que lo sitúa en el selecto grupo de futbolistas que representaron a ambos rivales de patio. Por otro lado, el mediocampista tuvo su paso por Millonarios FC, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Unión Magdalena y Cúcuta Deportivo.

El talento que tuvo el jugador lo llevó a integrar a la Selección Colombia bajo la dirección técnica de Severiano Ramos. De igual forma, los seguidores del club ‘Escarlata’ compartió un mensaje en redes sociales de despedida.

“América de Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Freddy Torres, talentoso mediocampista quien vistió nuestros colores entre 1973 y 1976”, agregó el equipo en su cuenta oficial de Instagram.