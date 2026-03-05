Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HERMANAS EN MALAMBO
FALLECE JUGADOR DE SELECCIÓN COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN DIGITAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia

Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia

A través de sus redes sociales, la Dimayor confirmó el fallecimiento de un histórico jugador que pasó por varios equipos del país.

Freddy Torres Paz perdió la vida
Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

El fútbol profesional colombiano (FPC) se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Freddy Torres Paz, quien fue un mediocampista con una gran técnica quien fue reconocido en la época de los años 70. El exfutbolista falleció el martes 3 de marzo de 2026 en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, debido a un ataque cardíaco fulminante.

Inicialmente la noticia fue confirmada por el periodista comunicador Henry ‘El Bocha’ Jiménez, quien en sus redes sociales en donde describió a Torres como un mediocampista de "buena técnica" que sabía manejar los tiempos del partido como pocos, además de entregar la noticia sobre la pérdida del jugador.

Puedes leer: David Alonso sufre estrepitosa caída en el Moto2 de Tailandia; quedó inconsciente

Horas después la noticia fue ratificada oficialmente por la Dimayor y su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, quienes, junto a los 36 clubes afiliados, expresaron sus más profundas condolencias a los familiares, amigos y allegados del deportista.

Te puede interesar

  1. Los octavos de la Champions
    Los octavos de la Champions 2026
    /Foto: IA
    Deportes

    Champions League: así quedaron los cruces de octavos y el mapa rumbo a la final

  2. Mundial en riesgo en Guadalajara
    Mundial en riesgo en Guadalajara
    Foto: redes sociales, EFE
    Deportes

    FIFA alerta por violencia en Guadalajara: ¿riesgo para la Selección Colombia en el Mundial?

Freddy Torres es recordado como un "orgullo palmirano" y un referente del balompié regional que logró la hazaña de vestir las camisetas de los dos equipos más importantes de la capital vallecaucana; el Deportivo Cali y el América de Cali.

¿Cómo fue la carrera de Freddy Torres Paz?

Freddy Torres Paz se destacó por su visión de juego, equilibrio y técnica depurada en la zona medular del campo. Uno de los puntos más altos fue por su paso por el América de Cali en donde disputó un total de 115 partidos oficiales entre los años 1973 y 1976, periodo en el cual logró anotar 7 goles.

Publicidad

Por otro lado, se conoció que su debut con el América se dio el 11 de febrero de 1973 frente al Independiente Medellín, mientras que su último encuentro defendiendo la camiseta escarlata fue el 7 de noviembre de 1976 contra el Deportes Tolima.

Puedes leer: A sacar la billetera: esto costará completar el álbum Panini del Mundial 2026

Publicidad

Además estuvo en las fuerzas bases del Deportivo Cali, lo que lo sitúa en el selecto grupo de futbolistas que representaron a ambos rivales de patio. Por otro lado, el mediocampista tuvo su paso por Millonarios FC, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Unión Magdalena y Cúcuta Deportivo.

Te puede interesar

  1. Rodallega cuestiona al árbitro tras gol invalidado a Santa Fe
    Rodallega cuestiona al árbitro tras gol invalidado a Santa Fe
    Foto: fotomontaje La Kalle, fotos tomadas de @nacionaloficial, @Rivera__Oscar7
    Deportes

    Rodallega no se queda callado y cuestiona al árbitro tras gol invalidado: "No existe"

  2. Precio de la camiseta 1990 Colombia equivale a 130 pasajes de TransMilenio
    Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia
    Foto: adidasco y Transmilenio.gov.co
    Deportes

    ¿Cuántos pasajes de TransMilenio cuesta la camiseta de Colombia 1990? Esto debes ahorrar

El talento que tuvo el jugador lo llevó a integrar a la Selección Colombia bajo la dirección técnica de Severiano Ramos. De igual forma, los seguidores del club ‘Escarlata’ compartió un mensaje en redes sociales de despedida.

“América de Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Freddy Torres, talentoso mediocampista quien vistió nuestros colores entre 1973 y 1976”, agregó el equipo en su cuenta oficial de Instagram.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Fútbol colombiano

Federación Colombiana de Fútbol

Selección Colombia