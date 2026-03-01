Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / David Alonso sufre estrepitosa caída en el Moto2 de Tailandia; quedó inconsciente

David Alonso sufre estrepitosa caída en el Moto2 de Tailandia; quedó inconsciente

El piloto colombo-español David Alonso fue evacuado en camilla tras una caída múltiple. Se reveló cómo evoluciona y cuándo podría volver a pista.

David Alonso sufre brutal caída en Tailandia y alarma a Moto2.jpg
David Alonso sufre brutal caída en Tailandia y alarma a Moto2
Foto: Captura depantalla e Instagram @d.alonso80
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

El automovilismo y el motociclismo viven de la velocidad, pero también del riesgo. Este fin de semana, el nombre de David Alonso encendió las alarmas en el Mundial de Moto2 tras protagonizar un impactante accidente durante la tercera vuelta del Gran Premio de Tailandia, disputado en el circuito de Buriram.

El piloto colombo-español rodaba en el grupo delantero cuando, en la curva 10, se produjo un contacto que desencadenó una caída múltiple.

Las imágenes fueron estremecedoras: Alonso quedó tendido sobre el asfalto e inconsciente durante varios segundos, lo que obligó a la Dirección de Carrera a sacar bandera roja y detener la competencia.

Así fue el accidente de David Alonso en Tailandia

El incidente comenzó cuando David Alonso se acercaba por detrás al piloto australiano Senna Agius. Según reconstrucciones difundidas por medios especializados, Agius realizó una frenada brusca que sorprendió al colombiano. La rueda delantera de la moto de Alonso tocó el neumático trasero de su rival, provocando la pérdida de control.

Ya en el suelo, el checo Filip Salac no logró esquivarlo y lo embistió, generando un segundo impacto. La escena fue angustiante. Equipos, familiares y aficionados siguieron con preocupación mientras los servicios médicos ingresaban rápidamente al trazado.

David Alonso fue evacuado en camilla, aunque recuperó la consciencia antes de abandonar la pista. Horas después, el Aspar Team confirmó que el piloto estaba consciente y sin fracturas, un alivio tras la crudeza de las imágenes.

David Alonso rompe el silencio tras el susto

Ya fuera de peligro, David Alonso ofreció sus primeras declaraciones a la plataforma DAZN. Sus palabras reflejaron la magnitud del momento: “No me podía mover nada y no tenía control. Ha sido muy agobiante”, confesó. También detalló que siente dolor en el pie izquierdo, la parte posterior de la pierna derecha y el hombro derecho, además de presentar una hiperextensión cervical leve.

El parte médico indica contusiones múltiples, especialmente en el costado izquierdo, y un traumatismo cervical leve que requerirá reposo, tratamiento antiinflamatorio y sesiones de fisioterapia. Aunque no hay lesiones óseas, permanecerá bajo observación para evaluar su evolución en los próximos días.

En sus redes sociales, David Alonso compartió una fotografía sonriendo desde el centro médico: “Gracias a Dios puedo subir esta foto sin ninguna lesión y con una sonrisa. Hoy pasé miedo realmente, pero la vida nos volvió a sonreír. Toca descansar”.

El calendario del Mundial de Moto2 continuará en Brasil, en el Circuito de Ayrton Senna, donde las prácticas están previstas para el 20 de marzo. David Alonso contará con tres semanas para recuperarse y definir si está en condiciones de competir.

Por ahora, la noticia más importante es que el joven campeón mundial de Moto3 2024 está fuera de peligro. El susto fue grande, pero el espíritu competitivo de David Alonso sigue intacto.

