Le quitaron la vida a joven de 26 años en la terraza de su casa en Barranquilla

La ciudad de Barranquilla vive momentos de conmoción tras conocerse el fallecimiento de una joven de 26 años en hechos ocurridos en la terraza de su vivienda. El caso, que es materia de investigación por parte de las autoridades, ha despertado preocupación entre la comunidad por los recientes episodios de inseguridad registrados en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con información oficial, la víctima fue identificada como Landrys Johana Yepes Estrada, quien se encontraba en horas de la noche frente a su residencia conversando con un hombre, al parecer su pareja sentimental, cuando se registró el ataque. El hecho ocurrió hacia las 11:25 p. m. en una vivienda ubicada en el sector de la calle 21 con carrera 10.

Según el reporte preliminar de las autoridades, dos personas se acercaron al lugar y realizaron disparos contra quienes estaban en la terraza. La joven resultó gravemente herida y falleció en el sitio, mientras que el hombre que la acompañaba sufrió lesiones en una pierna y fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación.



Las autoridades iniciaron de inmediato las labores de investigación para esclarecer los hechos, recolectar pruebas y determinar los posibles responsables, además de establecer los móviles del caso. También hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en el proceso investigativo.



Preocupación por casos recientes en el Atlántico

El fallecimiento de la joven ha generado especial impacto debido a su entorno familiar. Según se conoció, la mujer era madre de un niño de aproximadamente tres años, situación que ha aumentado la conmoción entre vecinos y allegados.

Este caso ocurre en medio de una situación que ha despertado alertas entre las autoridades locales, pues en menos de 60 horas se han registrado varios hechos similares que han tenido como víctimas a mujeres en el departamento del Atlántico, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en la región.

Los organismos judiciales continúan con las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos de este tipo se repitan. Mientras tanto, la comunidad ha expresado su preocupación por el incremento de episodios violentos y ha solicitado mayores medidas de protección y prevención.

El caso de Landrys Johana Yepes Estrada se suma así a los recientes acontecimientos que han encendido las alertas sobre la seguridad ciudadana en la región Caribe, al tiempo que las autoridades reiteran su compromiso de avanzar en las investigaciones y brindar respuestas a los familiares de la víctima.