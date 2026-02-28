Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
SANCIÓN A GUSTAVO PETRO
¿DÍA LIBRE POR VOTAR?
RESTRICCIONES DEL 8 DE MARZO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Le quitaron la vida a joven de 26 años en la terraza de su casa en Barranquilla

Le quitaron la vida a joven de 26 años en la terraza de su casa en Barranquilla

Una joven de 26 años, quien tenía un hijo de 3 años, fue víctima de un ataque en la terraza de su casa en Barranquilla, donde le quitaron la vida. El caso genera conmoción en la comunidad.

Mujer le quitan la vida en Barranquilla
Le quitan la vida en Barranquilla
Foto de referencia creada con IA y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

La ciudad de Barranquilla vive momentos de conmoción tras conocerse el fallecimiento de una joven de 26 años en hechos ocurridos en la terraza de su vivienda. El caso, que es materia de investigación por parte de las autoridades, ha despertado preocupación entre la comunidad por los recientes episodios de inseguridad registrados en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con información oficial, la víctima fue identificada como Landrys Johana Yepes Estrada, quien se encontraba en horas de la noche frente a su residencia conversando con un hombre, al parecer su pareja sentimental, cuando se registró el ataque. El hecho ocurrió hacia las 11:25 p. m. en una vivienda ubicada en el sector de la calle 21 con carrera 10.

Según el reporte preliminar de las autoridades, dos personas se acercaron al lugar y realizaron disparos contra quienes estaban en la terraza. La joven resultó gravemente herida y falleció en el sitio, mientras que el hombre que la acompañaba sufrió lesiones en una pierna y fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación.

Las autoridades iniciaron de inmediato las labores de investigación para esclarecer los hechos, recolectar pruebas y determinar los posibles responsables, además de establecer los móviles del caso. También hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en el proceso investigativo.

Lee también:

  1. Impactante ataque a machete; intento de feminicidio en Yumbo, Valle
    Impactante ataque a machete; intento de feminicidio en Yumbo, Valle
    Noticias

    Impactante ataque a machete en Yumbo; video lo delató y pagará por intento de feminicidio

  2. Sandra Ramírez habría sido asesinada por su esposo en Malta
    Sandra Ramírez habría sido asesinada por su esposo en Malta
    /Foto: Redes sociales
    Noticias

    Sandra Ramírez, profesora de Cúcuta, fue víctima de feminicidio en Malta

Preocupación por casos recientes en el Atlántico

El fallecimiento de la joven ha generado especial impacto debido a su entorno familiar. Según se conoció, la mujer era madre de un niño de aproximadamente tres años, situación que ha aumentado la conmoción entre vecinos y allegados.

Este caso ocurre en medio de una situación que ha despertado alertas entre las autoridades locales, pues en menos de 60 horas se han registrado varios hechos similares que han tenido como víctimas a mujeres en el departamento del Atlántico, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en la región.

Los organismos judiciales continúan con las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos de este tipo se repitan. Mientras tanto, la comunidad ha expresado su preocupación por el incremento de episodios violentos y ha solicitado mayores medidas de protección y prevención.

Publicidad

El caso de Landrys Johana Yepes Estrada se suma así a los recientes acontecimientos que han encendido las alertas sobre la seguridad ciudadana en la región Caribe, al tiempo que las autoridades reiteran su compromiso de avanzar en las investigaciones y brindar respuestas a los familiares de la víctima.

Te puede interesar

  1. Ana María Serrano.jpg
    Ana María Serrano, joven asesinada por su exnovio
    Ana María Serrano, joven asesinada por su exnovio
    Internacional

    Trágico feminicidio de Ana María Serrano desata conmoción en Colombia y México

  2. Levantamiento sijin.jpg
    Levantamiento de cadáver de Sijín de la Policía
    / FOTO: Policía
    Judiciales

    Escabroso feminicidio en Bogotá: la víctima salió a cumplirle una cita a su ex

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de mujer

Violencia contra mujeres