Oración para que mi hijo se aleje de malas amistades y malas relaciones

Cuando un hijo empieza a rodearse de personas que no le aportan cosas buenas, el corazón de una madre o un padre se llena de preocupación. No siempre se puede controlar lo que pasa fuera de casa, pero sí se puede acudir a la fe como un acto de protección y oración.

Muchos padres buscan una oración que no solo sea un pedido, sino una forma de entregar a sus hijos a Dios para que sean guiados con sabiduría. Esta oración no busca imponer ni manipular, sino abrir caminos de claridad, cuidado y decisiones correctas.

La fe, repetida con constancia, es vista por muchas personas como una manera de fortalecer el espíritu de quien se ama. Por eso esta oración debe hacerse con calma, con intención y durante varios días seguidos, como un acto de amor y confianza.

No se trata de obligar a un hijo a actuar de cierta forma, sino de pedir que su corazón encuentre lo que le conviene, que su mente reconozca lo que le hace daño y que su camino se limpie de influencias negativas.

Oración para que mi hijo se aleje de malas amistades

Señor, hoy pongo la vida de mi hijo en tus manos.

Te pido que lo cubras con tu luz cuando salga de casa

y que su corazón reconozca lo que es bueno para él.

Aparta de su camino a quienes lo confunden

y acércale personas que lo orienten con respeto y cariño.

Dale fuerza para decir no cuando algo no le conviene

y paz para elegir lo correcto aunque sea difícil.

Que su mente esté clara,

que su espíritu esté protegido

y que su camino sea firme.

Yo confío en que tu protección lo rodea

y que ninguna mala influencia tendrá poder sobre su vida.

Amén.

Recomendaciones generales para que la oración funcione: