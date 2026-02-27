Sale a la luz video de Abelardo de la Espriella cantando en famosa canción de vallenato

El nombre de Abelardo de la Espriella suele relacionarse con el mundo jurídico y con su presencia constante en debates públicos.

Sin embargo, recientemente empezaron a circular imágenes que muestran una faceta poco conocida de su pasado: una etapa en la que incursionó en la música vallenata y en la que su apariencia era muy distinta a la actual.

Puedes leer: Astrólogo Mauricio Puerta revela los dos más opcionados a la presidencia; no está Cepeda



¿Cómo lucía Abelardo de la Espriella antes de aspirar a la Presidencia?

El el video que se difundió en redes sociales se le ve sin barba, con el rostro completamente afeitado y con un estilo juvenil. Para quienes lo identifican por su imagen actual, en la que la barba es uno de sus rasgos más visibles, el cambio resulta llamativo.



En esas imágenes antiguas, su apariencia refleja una etapa más temprana de su vida, cuando todavía no era reconocido por su carrera como abogado.

Según lo que se compartió, durante su juventud tuvo un acercamiento al vallenato, un género musical tradicional de Colombia que combina acordeón, caja y guacharaca.

En ese momento, participaba como corista para el cantante Iván Villazón, lo que marca un contraste con la actividad profesional que hoy lo caracteriza.Formó parte de canciones que con el tiempo se volvieron infaltables en las parrandas. Por un instante parecía dejar de lado su conocido gusto por la ópera y la música clásica europea.

Publicidad

Allí estaba Abelardo de la Espriella, en tarimas y estudios, aportándole su voz y estilo a los ritmos propios de nuestra tierra.

El video muestra a De la Espriella con una apariencia más relajada, acorde con el ambiente musical. El cabello luce diferente y su estilo general dista del que proyecta actualmente en escenarios públicos, entrevistas o eventos formales.

Publicidad

El vallenato, como género, tiene una fuerte presencia en varias regiones del país, especialmente en la Costa Caribe. Muchos artistas comienzan su trayectoria en espacios locales antes de dedicarse a otras actividades.

Puedes leer: Daniel Daza revela quién es el verdadero TIGRE, ¿Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella?

En el caso de De la Espriella, esta etapa musical corresponde a un momento previo a consolidar su carrera en el derecho.

Los videos no indican que esa incursión musical se haya extendido durante muchos años ni que haya desarrollado una carrera profesional amplia en ese campo. Lo que sí muestran es que formó parte de su historia personal y que en algún momento se presentó como cantante.

Publicidad

En las imágenes se aprecia un entorno diferente al que actualmente lo rodea en su vida profesional. El contraste entre ambas etapas es evidente principalmente en la apariencia física, especialmente por la ausencia de la barba que hoy es parte de su identidad visual.

Mira también: Abelardo de La Espriella reacciona a agresión a agente de Policía en Bogotá; lo ofendió