Payo, de Grupo Frontera, revela que sus compañeros le daban cachetadas para bajar de peso

Durante una entrevista en el programa El Klub de La Kalle, Payo, vocalista de Grupo Frontera, habló con total sinceridad sobre una etapa de su vida en la que intentó bajar de peso recurriendo a métodos que no eran los más adecuados ni saludables para su bienestar.

El cantante reconoció que en ese momento estaba enfocado en lograr cambios físicos rápidamente.

El método que usaba Peyo de Grupo Frontera para bajar de peso

En medio de la conversación, el entrevistador le preguntó directamente si era cierto que entre los integrantes del grupo se daban cachetadas cuando alguno no comía.



La pregunta surgió en tono relajado, pero la respuesta de Payo llamó la atención por la sinceridad con la que explicó lo que estaba ocurriendo en ese momento de su vida.



“Sí, de vez en cuando. Sí”, respondió el cantante. Luego explicó que el año antepasado (2024) decidió bajar de peso, pero lo hizo de una forma que no era saludable. Según contó, redujo su alimentación al punto de comer solo una vez al día. Esa decisión empezó a tener efectos visibles en su cuerpo.

“Intenté bajar de peso pero lo hice de mala manera, que no estaba comiendo”, relató. Agregó que su piel comenzó a verse diferente debido a la falta de alimento.

“Comía como una vez al día y se me quedaba la piel… se me quedaba la piel como colgando, por no comer, no se me estaba pegando al cuerpo”, explicó durante la entrevista.

Frente a esa situación, dijo que sus compañeros del grupo intervenían cuando notaban que no estaba alimentándose bien. Según sus palabras, le daban pequeñas cachetadas mientras le insistían en que comiera.

“Sí me dan mis cachetadas de que ‘come’ y ahí tenían la comida de que ‘no seas… pendejo, come’”, expresó. La intención, de acuerdo con su relato, era hacerle reaccionar y evitar que continuara afectando su salud.

Payo dejó claro que ese fue un periodo pasado y que actualmente vive una etapa distinta que él mismo describió como su “vida fitness”.

Explicó que ahora sigue un plan estructurado bajo la supervisión de un entrenador, quien le indica cuántas veces debe comer al día para lograr una pérdida de peso adecuada.

Según comentó, actualmente consume alimentos cinco veces al día, lo que le permite mantener energía y evitar perder masa muscular. A diferencia de la experiencia anterior, en la que simplemente dejó de comer para bajar de peso, ahora lleva un proceso organizado enfocado en mantener equilibrio.

El cantante compartió esta experiencia como parte de una conversación más amplia sobre su transformación física y los cambios que decidió hacer en su rutina.

