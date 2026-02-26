¿Selena Gómez se separa? La actriz rompió el silencio y mencionó “cochinadas” de su pareja

Selena Gómez volvió a estar en el centro de la conversación luego de que un video de su esposo, Benny Blanco, se hiciera viral y provocara una ola de críticas en redes sociales. Lo que empezó como un fragmento de un podcast terminó desatando comentarios que incluso pedían que la cantante y actriz se separara, generando dudas sobre el estado real de su relación.

El episodio que encendió la polémica surgió tras la difusión de un clip del programa Friends Keep Secrets, conducido por Blanco.

Puedes leer: Selena Gómez revela que enfrenta una grave enfermedad común en adultos mayores



En el video, varios usuarios interpretaron algunas actitudes del productor como poco agradables, lo que llevó a que el contenido se compartiera miles de veces acompañado de mensajes de desaprobación. En cuestión de horas, el tema se convirtió en tendencia y empezó a salpicar directamente a Selena.

No es la primera vez que Benny Blanco queda en el ojo del huracán por declaraciones sobre sus hábitos personales. En otras ocasiones, sus comentarios habían generado opiniones encontradas, pero esta vez el impacto fue mayor por tratarse de un material audiovisual que se difundió sin contexto completo y que muchos tomaron como una muestra de descuido.

A partir de ahí, comenzaron a aparecer mensajes cuestionando la relación. Frases como “Selena merece algo mejor” o “no entiendo por qué está con él” se multiplicaron en plataformas como TikTok y X. Incluso, algunos usuarios hablaron abiertamente de un posible divorcio, pese a que no existía información oficial que apuntara a una ruptura.

Selena Gómez revela que enfrenta una grave enfermedad /Foto: AFP

Publicidad

¿Selena se divorcia?

Ante el ruido mediático, Selena Gómez decidió no quedarse callada. Aunque suele manejar su vida privada con discreción, esta vez optó por enviar una señal clara. La artista compartió un video junto a Benny Blanco en el que aparece dándole un beso en la mejilla, acompañado de un mensaje breve pero contundente: aseguró que cada día se enamora más de su esposo.

Puedes leer: Así fue la 'desagradable' forma en que celebró Selena Gómez y Benny Blanco su San Valentín

Publicidad

Ese gesto fue interpretado como una respuesta directa a quienes ponían en duda su matrimonio. Sin necesidad de comunicados extensos ni entrevistas, la cantante dejó claro que su relación sigue firme y que no piensa dejarse llevar por las opiniones externas. Para muchos seguidores, fue una forma elegante de cerrar el tema.

La pareja contrajo matrimonio el 27 de septiembre de 2025, luego de varios meses de relación pública. Desde entonces, han compartido algunos momentos juntos en redes, aunque sin convertir su vida personal en un espectáculo constante. Por eso, el revuelo causado por este video tomó por sorpresa a quienes creían que la relación se mantenía al margen de polémicas.

Por ahora, Selena Gómez se muestra tranquila y enfocada en su vida personal, sin dar espacio a rumores de separación. Su respuesta pública dejó claro que no hay intención de divorcio y que su postura es respaldar a su pareja frente a las críticas.