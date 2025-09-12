Selena Gómez revela que enfrenta una grave enfermedad común en adultos mayores

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al revelar nuevos detalles sobre las consecuencias del lupus, enfermedad que le fue diagnosticada en 2013 y que la ha llevado a enfrentar distintos problemas de salud. En una conversación con Amy Poehler para el pódcast Good Hang, la artista de 33 años confesó que ahora también sufre de artritis, un padecimiento que suele ser más común en adultos mayores.

Durante la entrevista, Gomez contó que la artritis en sus manos es consecuencia directa del lupus y relató una experiencia que la marcó antes de iniciar su tratamiento. “Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, afirmó.



Ese episodio fue clave para que, al momento de lanzar su línea de maquillaje, pensara en quienes enfrentan condiciones similares. “Quiero que mis productos sean fáciles de abrir, accesibles y pensados para personas que tienen problemas de destreza”, dijo la estrella.

Gomez también señaló que busca mantenerse activa en todos los aspectos de su vida: “Quiero seguir evolucionando y mejorar en todos los aspectos. Quiero experimentar todo, así que es importante mantenerme atenta a mí misma”.

¿Qué es la artritis y cómo se relaciona con el lupus?

La artritis es la inflamación y sensibilidad de una o más articulaciones. Sus principales síntomas son el dolor y la rigidez, los cuales suelen empeorar con el paso de los años. Entre los tipos más frecuentes se encuentran la artrosis y la artritis reumatoide, según la Clínica Mayo.

Aunque suele aparecer en adultos mayores, en el caso de Selena Gomez se presenta como una consecuencia del lupus. La artritis lúpica es común en pacientes con este diagnóstico y se manifiesta con dolor, rigidez y hinchazón en articulaciones como manos, muñecas, rodillas y pies.

Estudios médicos señalan que las mujeres son más propensas a desarrollar artritis reumatoide que los hombres, con un inicio frecuente entre los 50 y 75 años. Sin embargo, quienes padecen lupus pueden desarrollar estos síntomas a edades más tempranas, como es el caso de la cantante.

