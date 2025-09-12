Le quitó la vida al amante de su esposa tras hallarlos intimando; a ella le hizo lo peor

Un hecho pasional ocurrido en Brasil ha dejado consternados a los habitantes de Foz do Iguaçu. Lo que inició como una discusión doméstica terminó en una tragedia, cuando un hombre identificado como Evandro Martins atacó con un cuchillo al amante de su esposa, quitándole la vida en el lugar de los hechos.

El fallecido fue identificado como Clayton Moisés Lopes, de 31 años. Según confirmaron medios y las autoridades brasileñas, fue encontrado sin vida con múltiples heridas ocasionadas con arma blanca y golpes con piedras. La escena fue descubierta por la Policía el pasado 3 de septiembre, tras una llamada de emergencia que alertaba sobre una pelea dentro de una vivienda en Foz do Iguaçu.



Al llegar al lugar, los agentes hallaron un panorama que dejó en shock incluso a los uniformados: el cuerpo de Lopes yacía en el suelo, mientras que la esposa de Martins, completamente desnuda, estaba a su lado. La escena evidenció que la víctima había sido atacada en medio de un encuentro íntimo, lo que confirmó la versión inicial de un ataque por celos.

De acuerdo con la investigación preliminar, Martins perdió el control al descubrir la infidelidad y descargó su furia contra el hombre con un cuchillo. Además de las heridas mortales, también utilizó piedras para agredirlo. Posteriormente, obligó a su esposa a limpiar la escena antes de huir del sitio.

La Policía emprendió la búsqueda del responsable y varios días después lo ubicaron en la casa de sus padres, ubicada en el mismo barrio donde ocurrió la tragedia. Al momento de su captura, Martins intentó justificar sus actos asegurando que había actuado en defensa propia, señalando que Lopes lo había amenazado de muerte.

Sin embargo, su versión fue rápidamente desmentida. La propia esposa relató a las autoridades que su esposo lo atacó cegado por los celos y que en ningún momento la víctima representó una amenaza para él. Con ese testimonio, la defensa propia quedó descartada y Martins fue presentado formalmente ante la justicia.