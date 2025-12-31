El reencuentro más esperado: Aida Merlano y Westcol podrían reunirse en un streaming

Aida Victoria Merlano y Westcol podrían volver a aparecer juntos en pantalla. Si se confirma el streaming que ambos anunciaron en redes sociales, los seguidores tendrían la oportunidad de verlos interactuar después de meses de distanciamiento y de rumores sobre su relación.

Este anuncio genera gran expectativa, ya que muchos esperan que se aclaren detalles de su historia y se revelen secretos que durante meses quedaron en el aire.

Puedes leer: Aida Victoria lanza dura pulla a su expareja: ¿es un mensaje para Westcol?



¿Dónde ver el streaming de Aida Merlano y Westcol?

El reencuentro estaría programado para jueves 1 de enero de 2026 a las 6:00 p. m., a través del canal oficial de Westcol en la plataforma Kick.



Aunque aún no se han revelado todos los detalles, si los creadores cumplen con la transmisión prometida, podría tratarse de un espacio donde respondan preguntas de sus seguidores, hablen sobre su relación pasada o compartan detalles sobre su vida personal y profesional.



De no ser así, es posible que el streaming se enfoque únicamente en dinámicas de entretenimiento preparadas para generar interacción digital y mantener a la audiencia conectada.

Si los creadores deciden abordar su historia de manera abierta, muchos fanáticos podrían finalmente conocer los motivos que llevaron a su ruptura y cómo han manejado los meses posteriores. Esto sería especialmente relevante, dado que la relación entre Aida Victoria y Westcol fue ampliamente seguida desde 2022, cuando oficializaron su noviazgo.

De igual manera, los seguidores podrían recibir información inédita que responda a todas las especulaciones que han circulado en redes sociales durante los últimos meses.

Aida Merlano y Westcol podrían volverse a encontrar Foto: captura de pantalla Instagram Aida Merlano

Después de su ruptura con Westcol, Aida Victoria inició una relación con el empresario Juan David Tejada, conocido como 'el Agropecuario', con quien tuvo a su primer hijo, Emiliano, en julio de 2025.

Publicidad

Asimismo, si durante el streaming decide referirse a esta etapa de su vida, los seguidores tendrían una visión más completa de su proceso personal y de los cambios que ha atravesado en su vida afectiva.

Por su parte, si Westcol participa activamente, podría aprovechar la transmisión para reforzar su contenido digital, aclarar rumores y fortalecer la relación con sus seguidores.

Publicidad

La frase que compartieron en redes, “Todo tiene una explicación”, sugiere que si cumplen con la transmisión, habrá algún tipo de revelación o comentario que atraiga la atención de la audiencia.

Puedes leer: Aida Victoria habría confirmado su relación con un reconocido empresario; estuvieron muy juntos

Este reencuentro podría convertirse en uno de los eventos más comentados para arrancar 2026.Hasta el momento, ninguno de los dos ha negado ni confirmado cuál será el enfoque real de la transmisión.

Mira también: Aida Victoria y la foto que desata rumores de romance; ¿con Westcol?