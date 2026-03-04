Katherine Miranda habla sin tapujo y revela si le echan muchos perros en el Congreso

Katherine Miranda, pasó por los micrófonos de El Klub La Kalle en donde más allá de las denuncias públicas, también compartió detalles inéditos de su vida personal. Entre risas y verdades, la congresista abordó uno de los temas que más curiosidad hay, es sobre su situación sentimental.

Uno de los momentos más curiosos de la charla surgió cuando se revisó su perfil en plataformas digitales, como es el caso de Wikipedia, Miranda desmintió la información que circula en internet sobre su vida sentimental, la cual habla de un supuesto divorcio de Jorge Eduardo Torres Camargo, la representante aclaró: "Nunca en la vida me he casado".

Pese a eso, explicó que este sí es el padre de su hija de 11 años, la congresista aseguró que nunca llegó a lucir un anillo de bodas. Para después decir que es "soltera, soltera, soltera", dejando en claro que actualmente no tiene compromisos sentimentales al punto que llegó a bromear al decir que la calle está dura.



Dicha respuesta sorprendió a la mesa, por lo cual, estos aprovecharon a preguntarle si sus colegas en el Congreso intentan conquistarla o "echarle los perros", respuesta que sorprendió a todos. Contrario a lo que muchos podrían pensar, la congresista afirmó que nadie se atreve a invitarla a salir.

"Les voy a decir la verdad: nadie es capaz de echarme los perros. ¿Saben por qué? Porque como todo el mundo me ve dándole durísimo... a mí nadie se atreve", confesó la representante, afirmando que como en ese recinto tiene que hablar con mucha voz, muchos le huyen por esto.



¿Qué más comentó Katherine Miranda sobre esta situación?

Situación por la cual explicó que esto generó una percepción de que es una mujer "bravísima" o, en sus propias palabras, una "tatacoa". Sin embargo, entre risas, aprovechó para enviar un mensaje a sus pretendientes: "Yo no soy brava, invítenme a salir".

Durante la entrevista, Katherine recordó sus orígenes, alejándose de la imagen elitista que a veces se asocia con los políticos. La congresista reveló con orgullo que nació y creció en el sur de Bogotá, específicamente en el barrio La Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar y que ella tenía bastante calle.

Incluso compartió detalles jocosos sobre su nombre completo, Luby Katherine Miranda, confesando que no le gusta el nombre "Luby" y que fue una suerte de "venganza" de su madre por las canas que sabía que le sacaría desde pequeña.

