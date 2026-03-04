Publicidad

Nuevo valor que golpea el bolsillo de conductores en Colombia; es obligatorio

Nuevo valor que golpea el bolsillo de conductores en Colombia; es obligatorio

Conductores tendrán que asumir un costo que podría alcanzar los 560.000 pesos para cumplir con un requisito obligatorio. Conoce cuáles son las tarifas actualizadas y quiénes deben pagarlo.

Conductores en Colombia pagarían hasta 560.000 pesos por tecnomecánica
Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX y AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

En Colombia, todos los vehículos que circulan por las vías públicas, ya sean carros particulares, motos, taxis o camiones, deben cumplir con una revisión obligatoria llamada inspección tecnomecánica. Esta revisión es un trámite que exige el Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito para asegurarse de que el vehículo esté en buen estado para circular.

La inspección no solo evalúa que el motor y los frenos funcionen bien, sino también que las luces, la dirección, los sistemas de seguridad y las emisiones de gases estén dentro de los parámetros permitidos. Este proceso se hace en lugares autorizados conocidos como Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA).

Puedes leer: Ministerio de Transporte ofrece incentivo de hasta $34,5 millones a taxistas

Desde este año, las tarifas de esta revisión aumentaron en aproximadamente 7 % en comparación con los años anteriores, lo que significa que muchos conductores deberán pagar más al llevar su vehículo a revisión.

¿Cuánto se paga de tecnomecánica según el tipo de vehículo?

Los valores que deben pagar los conductores dependen del tipo de vehículo que tengan. Los montos actuales fijados para 2026 son los siguientes:

  • Motocicletas: alrededor de 247.490 pesos
  • Carros livianos particulares: cerca de 368.853 pesos
  • Vehículos pesados (como camiones): entre 476.201 y 562.800 pesos, dependiendo de sus características. 

Estas cifras representan el valor que se paga por llevar el vehículo a revisión y obtener el respectivo certificado técnomecánico, documento necesario para renovar el SOAT y otros trámites de tránsito.

¿Cada cuánto se debe hacer esta revisión tecnomecánica?

La frecuencia con la que un vehículo debe pasar por la inspección también varía según el tipo de vehículo y su antigüedad.

  • Carros nuevos: la primera revisión se hace a los 5 años desde la matrícula, y después cada año
  • Carros usados: la revisión es anual desde que el vehículo comienza a usarse
  • Motocicletas nuevas: deben revisarse a los 2 años y luego cada año. 
  • Motocicletas usadas: también tienen revisión cada año

Hay una excepción: algunos carros matriculados entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018 pueden hacer su primera revisión al sexto año.

Puedes leer: Precio de gasolina baja en Colombia; así queda en Bogotá, Medellín y Barranquilla

Si un conductor no lleva su vehículo a revisión y no obtiene el certificado técnico-mecánico dentro de los tiempos obligatorios, puede enfrentar sanciones por parte de las autoridades de tránsito. Estas pueden incluir multas, comparendos o incluso la inmovilización del vehículo, dependiendo del caso.

La revisión también es requisito para renovar el SOAT (seguro obligatorio) y otros documentos legales de circulación. Por eso, cumplir con este pago y el proceso de inspección ayuda a evitar problemas legales al momento de movilizarse.

Mira también: Así quedaría el precio de la gasolina tras el anuncio del Gobierno; conductores celebran

