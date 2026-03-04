Publicidad

Cantante de música popular iba a ser secuestrado en carretera: "El temor es muy grande"

Cantante de música popular iba a ser secuestrado en carretera: "El temor es muy grande"

El artista denunció un intento de secuestro mientras viajaba por una carretera de Norte de Santander. El cantante relató cómo ocurrió el hecho y qué decidió hacer.

Eider Ortiz habla sobre intento de secuestro en carretera
Eider Ortiz habla sobre intento de secuestro en carretera
Fotos: @eiderortizh
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

El reconocido cantante de música popular Eider Ortiz denunció un intento de secuestro durante un desplazamiento por una carretera del departamento de Norte de Santander, cuando se dirigía junto a su equipo de trabajo a cumplir un compromiso musical.

El propio artista relató el hecho por medio de un video difundido en redes sociales, donde entregó detalles de la situación vivida y expresó su preocupación por la seguridad en la región.

Según explicó, el episodio ocurrió en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, un corredor que suele utilizar para llegar a presentaciones en distintos municipios. Durante el trayecto, varios hombres armados se movilizaban en otro vehículo y realizaron maniobras para obligarlos a detenerse.

De acuerdo con el testimonio entregado por Ortiz, los ocupantes del otro vehículo cerraron el paso de manera repentina. “Nos cerraron y nos sacaron pistolas por las ventanas”, afirmó el cantante, quien señaló que la situación generó miedo inmediato entre quienes viajaban con él. Frente a ese escenario, tomaron la decisión de continuar el recorrido sin detenerse.

Eider Ortiz explica cómo escapó tras el intento de secuestro

El artista también indicó que los hombres armados realizaron disparos al aire con la aparente intención de forzar la detención del vehículo. “Sí quemaron tiros para que paráramos y decidimos no parar porque no sabíamos quiénes eran”, expresó en su declaración pública, al explicar por qué optaron por seguir avanzando por la carretera.

Ortiz contó que el vehículo en el que se desplazaban sufrió algunos impactos durante la huida, aunque la estructura de este les permitió mantener el control y avanzar hasta encontrar un punto más seguro. “Gracias a que el carro tiene blindaje, pues uno se siente como que puede huir del momento” expresó.

Puedes ver: ¿Qué fue del actor que interpretó a Alfalfa en Pequeños Traviesos? Así es su vida hoy

Publicidad

De esta manera, el cantante y su equipo lograron ponerse a salvo sin que se reportaran personas lesionadas. El hecho, sin embargo, dejó preocupación entre los integrantes del grupo, quienes optaron por no continuar con el trayecto previsto hasta tener mayor claridad sobre las condiciones de seguridad. “El temor es muy grande (…) estamos esperando cómo podemos regresar a nuestra casita bien y saludar a nuestra familia”, agregó.

Antes del incidente, el artista había informado a sus seguidores que se dirigía al municipio de El Tarra, lugar donde tenía programada una presentación musical. Ortiz explicó que conoce la región desde hace varios años y que suele visitarla por motivos personales y laborales.

Publicidad

En su mensaje, también reconoció que el contexto de seguridad en esa zona resulta complejo. Por esa razón, decidió no presentar una denuncia formal inmediata ante las autoridades y priorizar la protección de su equipo y de su integridad personal. “El contexto es difícil y muchas veces toca cuidarse primero”, comentó en su declaración.

Hasta el momento no existen reportes oficiales sobre capturas relacionadas con este caso ni pronunciamientos de las autoridades frente al hecho denunciado por el cantante. El relato conocido proviene del testimonio directo del artista y de la información difundida por medios nacionales que recogieron su versión.

Por otro lado, el cantante agradeció los mensajes de apoyo recibidos y reiteró que su intención al hacer pública la situación fue alertar y generar conciencia sobre los riesgos que persisten en algunas zonas del país.

