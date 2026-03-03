Jessica Cediel rompe el silencio y revela por quién votará en las elecciones presidenciales

De cara a los comicios electorales de este 8 de marzo de 2026, la reconocida presentadora y modelo Jessica Cediel generó un debate en redes sociales, tras manifestar su respaldo a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia de cara a las consultas electorales en la Gran Consulta por Colombia.

Todo comenzó cuando la presentadora publicó una fotografía vistiendo una camiseta con la imagen de un animal y la palabra "Uribestia". Esta prenda, utilizada históricamente de forma despectiva, fue resignificada por simpatizantes del Centro Democrático como un símbolo de identidad política.

Acompañada del mensaje “Amo a Colombia”, la imagen se viralizó rápidamente, evidenciando el impacto, de igual forma, compartió un video en sus redes sociales donde explicó las razones de su voto por Paloma Valencia en la consulta interpartidista, esto debido a su deseo de ver una mejor cara del país.



“Soy una ciudadana que ama a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír y quiero que Colombia esté en manos seguras. Y para mí como mujer, ojo, respeto la opinión y la diferencia de alguien que pueda pensar diferente, pero desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”, expresó Cediel con contundencia.

¿Qué mencionó Jessica Cediel sobre su decisión de votar por Paloma Valencia?

De igual forma, está también le entregó palabras de aliento a la candidata, pidiendo para ella "sabiduría y discernimiento" para enfrentar lo que describió como una nación en "caos". Así mismo, explicó que esta es la más indicada para sacar adelante el país.

La respuesta de Paloma Valencia no se hizo esperar, al punto que la senadora agradeció el apoyo, elogiando la tenacidad y el amor de la presentadora, y subrayando la importancia del liderazgo femenino en la política actual. No obstante, la postura de Jessica Cediel también despertó críticas.

Ante esto, en redes sociales las opiniones se dividieron por aquellos que estaban apoyando la idea de la presentadora, pero también otro grupo rechazó las palabras debido a sus posiciones políticas.

Cabe destacar que este no es el primer acercamiento de Jessica con este movimiento político. En enero de 2026, ya se le había visto en tarima junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su momento le expresó solidaridad por el fallecimiento de su padre.

