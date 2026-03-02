Eclipse lunar total EN VIVO hoy: sigue la Luna de sangre este 3 de marzo

El eclipse lunar total del martes 3 de marzo de 2026 será uno de los eventos astronómicos más llamativos del año y podrá seguirse en vivo a través de transmisiones oficiales. Durante varias horas, la Luna atravesará la sombra de la Tierra y cambiará de color hasta adquirir un tono rojizo intenso, fenómeno conocido popularmente como Luna de sangre.

Este espectáculo podrá observarse directamente desde varias regiones del mundo y, para quienes no tengan un cielo despejado, también estará disponible mediante señales en directo por internet, con imágenes de alta calidad y explicaciones en tiempo real.

Transmisión en vivo del eclipse

Las principales entidades astronómicas ya preparan coberturas completas del evento. Entre las plataformas que transmitirán el eclipse en directo están:

NASA: emitirá el eclipse por su canal NASA TV y su señal en YouTube.

emitirá el eclipse por su canal NASA TV y su señal en YouTube. Observatorio Griffith: realizará una transmisión continua con cámaras telescópicas.

realizará una transmisión continua con cámaras telescópicas. Space.com: ofrecerá seguimiento en tiempo real y enlaces gratuitos a varias señales.

Estas transmisiones permitirán ver cada cambio de la Luna sin necesidad de instrumentos especiales y con comentarios de astrónomos.

¿Qué es la Luna de sangre?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna. En ese momento, la sombra del planeta cubre completamente la superficie lunar.

La luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se filtra y tiñe la Luna de tonos rojizos o cobrizos. Ese efecto visual es lo que da origen al nombre de Luna de sangre.

Fases del eclipse lunar total

El evento no sucede de golpe. Tiene varias etapas que se pueden seguir en vivo:

1. Fase penumbral

La Luna entra en una zona de sombra tenue. El cambio es sutil, pero

Una parte de la Luna comienza a oscurecerse con una sombra más definida. Aquí ya se nota claramente que algo está pasando.

3. Fase total

La Luna queda completamente dentro de la sombra de la Tierra. Es el momento más esperado: el disco lunar se vuelve rojo oscuro o anaranjado.

Esta fase durará cerca de 58 a 59 minutos.

4. Salida de la fase total

La Luna empieza a recuperar su color natural mientras sale lentamente de la sombra.

5. Fin del eclipse

Todo vuelve a la normalidad cuando la Luna abandona la sombra terrestre.

Hora exacta para ver el eclipse lunar total del 3 de marzo /Foto: IA

Horarios clave del eclipse (martes 3 de marzo)

Fase del eclipse Hora UTC Colombia y Perú Inicio penumbral 08:44 03:44 a. m. Inicio fase total 11:04 06:04 a. m. Punto máximo 11:33 06:33 a. m. Fin fase total 12:02 07:02 a. m.

En Colombia, el fenómeno será visible durante la madrugada. En algunas ciudades, la Luna se ocultará cerca del horizonte antes de que termine la fase total, lo que hará que la observación tenga una ventana corta.

Visibilidad por regiones

México: el eclipse será visible en casi todo el país y alcanzará su punto máximo cerca del amanecer.

el eclipse será visible en casi todo el país y alcanzará su punto máximo cerca del amanecer. Colombia y Perú: se verá desde las primeras horas de la madrugada, con observación parcial en varias zonas.

se verá desde las primeras horas de la madrugada, con observación parcial en varias zonas. Estados Unidos (costa oeste): tendrá una vista completa durante la noche.

tendrá una vista completa durante la noche. Asia y Australia: lo observarán durante el atardecer.

