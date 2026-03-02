Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Katiuska aparece con radical cambio tras el Desafío: “No creo que lo hiciera por Zambrano”

Katiuska aparece con radical cambio tras el Desafío: “No creo que lo hiciera por Zambrano”

La exconcursante del reality mostró una notoria transformación física que genera múltiples reacciones en redes sociales tras su salida de la competencia y el tiempo que pasó fuera del país.

La transformación de Katiuska tras salir del Desafío
Katiuska, exparticipante del Desafío
Foto: captura de video
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

La deportista y exparticipante del reality colombiano Desafío Siglo XXI, Katiuska, llamó la atención de sus seguidores en redes sociales por su apariencia actual luego de su salida de la competencia hace varios meses.

Conocida por su fortaleza física en el programa y por haber sido una de las competidoras más destacadas de su temporada, Katiuska presentó una transformación estética que muchos describen como un cambio radical en su estilo personal.

Puedes leer: Aleja Martínez habla de los conflictos que ha tenido con excompañeros del Desafío 2023

A finales de 2025, Katiuska fue expulsada del Desafío tras una decisión de la producción del programa en la que se determinó que personas cercanas a ella habían compartido información reservada, lo que vulneró las reglas de confidencialidad del reality.

Tras esa salida, la deportista decidió alejarse de la escena pública por un tiempo y viajó fuera del país para estar con su familia y reflexionar sobre su experiencia dentro y fuera del programa.

En las publicaciones que acompañan las fotografías de su transformación, Katiuska expresó que los cambios son parte de su proceso de crecimiento personal y un modo de cerrar ciclos. Sus seguidores han reaccionado rápidamente con mensajes de apoyo, dejando comentarios positivos sobre su nueva apariencia y celebrando el paso que ha dado hacia adelante.

Puedes leer: Aleja Martínez, ganadora del Desafío 2023, rompe el silencio sobre supuesto sugar

Algunos de los mensajes que se han visto en redes incluyen expresiones como “Hermosa”, “Le queda divino el corte”, “Muy linda” y comentarios celebrando que su look refleje más autenticidad.

Aunque uno de los comentarios que más llamó la atención fue el siguiente: "Quedó muy bonita. Y no creo que lo haya hecho porque a Zambrano le gustan las de cabello corto; ella tiene mucha personalidad como para dejarse llevar por ese comentario. El corte le luce mucho, Katiuska".

Tras esta etapa, Katiuska continúa enfocada en sus proyectos personales, entrenamiento físico y creación de contenido, con una comunidad digital que sigue en expansión y que viene mostrando interés en su crecimiento más allá de su paso por el reality.

Mira también: ‘Rata’ revela quién merecía realmente haber llegado a la final del Desafío y por qué

