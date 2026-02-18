Rata dice cuánto dinero le dará a Valentina tras ganar El Desafío; resultó ser menos

Después de tanta adrenalina en el Desafío del Siglo XXI, la travesía desde Tobia hasta Cartagena, donde finalmente Zambrano y Miryan se alzaron con la copa, el tema del dinero se volvió la comidilla de todo el mundo.

Seguro que recuerdas que el premio gordo era de 1.200 millones de pesos, pero la cosa se dividió en dos. Rata, demostrando que es un duro, se llevó la primera bolsa de 600 millones tras lucirse en el Box Negro.

Sin embargo, como el resto de la plata y el trofeo se los quedó Zambrano, las cuentas que Rata tenía en mente tuvieron que dar un giro de 180 grados.



Tú sabes que en redes sociales la gente no perdona. Hace apenas unos días, el ambiente estaba caldeado porque se filtró que Rata supuestamente solo le daría 60 millones a Valentina si ganaba.

Por supuesto, los internautas, que siempre están listos para el "chisme", no bajaron al deportista de "tacaño" y "amarrado", sugiriendo incluso que Valentina debería dejarlo perder por semejante cifra tan baja comparada con el premio total.

Los comentarios en Instagram estaban que ardían, cuestionando la generosidad del participante frente al apoyo que su compañera le brindó en la recta final.

Pero aquí es donde la historia se pone interesante y tú tienes que conocer la otra cara de la moneda. En una entrevista reciente concedida a Caracol TV, Valentina aclaró que ella no se unió a Rata por el dinero, sino por la competencia misma.

Aun así, ella misma soltó la bomba: había escuchado que, tras los ajustes de lo que realmente se ganó, Rata estaba pensando en entregarle unos 100 millones de pesos.

Pero Rata no se quedó callado y quiso limpiar su imagen de "tacaño" frente a las cámaras. Él mismo explicó que sus promesas iniciales de 350 millones de pesos estaban basadas en el escenario donde él se ganaba los 1.200 millones completicos.

Como la vida y la competencia le dieron "solo" la mitad, tuvo que reajustar el bolsillo. Sin embargo, para sorpresa de muchos y alegría de Valentina, el finalista aseguró: “tengan la certeza de que le voy a dar más de 100 millones de pesos”.

Así que, si eras de los que pensaba que Valentina se iba a quedar con las manos vacías o con una "propina" insignificante, ya puedes estar tranquilo.

Rata ha decidido estirar un poco más el cheque para reconocer el trabajo de su refuerzo, quien llegó como una de las parejas más completas del reality.

Aunque Zambrano fue quien cruzó la línea final en Cartagena y se llevó la gloria máxima, Rata se fue a casa con el bolsillo lleno y la intención de ser justo con quien lo acompañó en el barro.

Esta novela del dinero nos mantuvo a todos en vilo, pero al final parece que habrá final feliz para ambos compañeros. Valentina aceptará lo que venga con una sonrisa, y Rata podrá caminar tranquilo sabiendo que superó las expectativas de quienes lo criticaban en redes sociales.

¡Al final, 100 millones o más son un empujón increíble para cualquiera!. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías dado más o te habrías quedado con todo el botín? La polémica siempre estará servida cuando de tantos millones se trata.