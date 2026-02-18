Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: CASO KEVIN ACOSTA
CAÍDA MUNDIAL DE YOUTUBE
ZAMBRANO, GANADOR DEL DESAFÍO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Rata dice cuánto dinero le dará a Valentina tras ganar El Desafío; resultó ser menos

Rata dice cuánto dinero le dará a Valentina tras ganar El Desafío; resultó ser menos

Tras la ola de críticas que lo tachaban de "tacaño", Rata por fin rompió el silencio sobre la millonaria suma que le entregará a Valentina tras ganar 600 millones.

Rata despeja dudas y confirma la millonada que le entregará a Valentina tras el Desafío
Rata despeja dudas y confirma la millonada que le entregará a Valentina tras el Desafío
Foto: Desafío
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Después de tanta adrenalina en el Desafío del Siglo XXI, la travesía desde Tobia hasta Cartagena, donde finalmente Zambrano y Miryan se alzaron con la copa, el tema del dinero se volvió la comidilla de todo el mundo.

Seguro que recuerdas que el premio gordo era de 1.200 millones de pesos, pero la cosa se dividió en dos. Rata, demostrando que es un duro, se llevó la primera bolsa de 600 millones tras lucirse en el Box Negro.

Puedes leer: Zambrano, del Desafío, con dolor y dificultades tras el fallecimiento de su padre

Sin embargo, como el resto de la plata y el trofeo se los quedó Zambrano, las cuentas que Rata tenía en mente tuvieron que dar un giro de 180 grados.

Tú sabes que en redes sociales la gente no perdona. Hace apenas unos días, el ambiente estaba caldeado porque se filtró que Rata supuestamente solo le daría 60 millones a Valentina si ganaba.

Te puede interesar

  1. Cuánta plata le dará Zambrano a Myrian
    Cuánta plata le dará Zambrano a Myrian
    /Foto: Caracol Televisión
    Farándula

    Cuánto le dará Zambrano a Myrian luego de ganar el Desafío, ¿cumplirá la promesa?

  2. Cuánta plata ganó Zambrano en el Desafío
    Cuánta plata ganó Zambrano en el Desafío
    /Foto: Desafío
    Farándula

    Cifra exacta de plata que ganó Zambrano en el Desafío; más de lo pensado

Por supuesto, los internautas, que siempre están listos para el "chisme", no bajaron al deportista de "tacaño" y "amarrado", sugiriendo incluso que Valentina debería dejarlo perder por semejante cifra tan baja comparada con el premio total.

Los comentarios en Instagram estaban que ardían, cuestionando la generosidad del participante frente al apoyo que su compañera le brindó en la recta final.

Pero aquí es donde la historia se pone interesante y tú tienes que conocer la otra cara de la moneda. En una entrevista reciente concedida a Caracol TV, Valentina aclaró que ella no se unió a Rata por el dinero, sino por la competencia misma.

Publicidad

Aun así, ella misma soltó la bomba: había escuchado que, tras los ajustes de lo que realmente se ganó, Rata estaba pensando en entregarle unos 100 millones de pesos.

Puedes leer: Íntimo momento compartieron 'Rata' y Deisy en ducha del Desafío: “Bendecida y afortunada”

Publicidad

Pero Rata no se quedó callado y quiso limpiar su imagen de "tacaño" frente a las cámaras. Él mismo explicó que sus promesas iniciales de 350 millones de pesos estaban basadas en el escenario donde él se ganaba los 1.200 millones completicos.

Como la vida y la competencia le dieron "solo" la mitad, tuvo que reajustar el bolsillo. Sin embargo, para sorpresa de muchos y alegría de Valentina, el finalista aseguró: “tengan la certeza de que le voy a dar más de 100 millones de pesos”.

Así que, si eras de los que pensaba que Valentina se iba a quedar con las manos vacías o con una "propina" insignificante, ya puedes estar tranquilo.

Te puede interesar

  1. Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI
    Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI
    /Foto: Caracol Televisión
    Farándula

    Desafío Siglo XXI: Zambrano y Miryan remontan y se coronan campeones

  2. Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam?
    Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam?
    Foto: Caracol Tv
    Entretenimiento

    Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam?

Rata ha decidido estirar un poco más el cheque para reconocer el trabajo de su refuerzo, quien llegó como una de las parejas más completas del reality.

Aunque Zambrano fue quien cruzó la línea final en Cartagena y se llevó la gloria máxima, Rata se fue a casa con el bolsillo lleno y la intención de ser justo con quien lo acompañó en el barro.

Esta novela del dinero nos mantuvo a todos en vilo, pero al final parece que habrá final feliz para ambos compañeros. Valentina aceptará lo que venga con una sonrisa, y Rata podrá caminar tranquilo sabiendo que superó las expectativas de quienes lo criticaban en redes sociales.

Publicidad

¡Al final, 100 millones o más son un empujón increíble para cualquiera!. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías dado más o te habrías quedado con todo el botín? La polémica siempre estará servida cuando de tantos millones se trata.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Desafío

Caracol Televisión

Reality Show