Zambrano, del Desafío, con dolor y dificultades tras el fallecimiento de su padre

Zambrano, finalista del Desafío del Siglo XXI, abrió su corazón en una entrevista con el programa ‘La Red’, donde habló de su historia personal, de su infancia y de los momentos que marcaron su camino como deportista. Más allá de su desempeño en las pistas del reality, el atleta decidió contar detalles que pocas veces había compartido frente a cámaras.

Nacido en La Guajira, Zambrano se trasladó a Barranquilla cuando apenas tenía cinco años, luego de que su madre tomara la decisión de buscar mejores oportunidades. Desde entonces, su crianza quedó en manos de ella, quien asumió el rol de madre cabeza de familia en un entorno de limitaciones económicas.

El deportista explicó que su infancia estuvo marcada por el esfuerzo constante y por una ausencia que pesó desde muy temprano: la de su padre.



Puedes leer: Final del Desafío Siglo XXI: así puedes verla gratis online y EN VIVO

Según relató, su padre falleció cuando él tenía entre siete y ocho años, en un hecho que recuerda como uno de los más difíciles de procesar en su niñez. Antes de ese momento, incluso, su padre no había reconocido del todo su paternidad. Esa situación llevó a que su madre asumiera completamente la responsabilidad de sacarlo adelante, combinando estudio y trabajo para cubrir las necesidades básicas del hogar y garantizarle educación.

Publicidad

Desde muy pequeño, Zambrano encontró en el deporte una forma de canalizar sus emociones y su energía. Contó que, durante sus primeros años como atleta, entrenaba en condiciones muy limitadas. En varias ocasiones corrió descalzo y participó en competencias sin contar con los recursos necesarios. Aun así, mantuvo firme su objetivo de llegar al alto rendimiento y representar a Colombia en escenarios internacionales.

Uno de los periodos más complejos de su carrera llegó después de los Juegos Olímpicos de 2016, cuando sufrió una lesión que lo obligó a frenar su ritmo deportivo. Esa situación lo llevó a perder apoyos y a tomar la decisión de retirarse temporalmente durante un año. En ese tiempo se enfocó en su recuperación física y en reorganizar su vida profesional, con la idea de volver más fuerte.

Publicidad

¿Qué harán Zambrano y Miryan con el dinero si ganan el Desafío Siglo XXI? /Foto: Caracol Televisión, redes sociales Zambrano

Tras superar ese momento, regresó a las competencias internacionales y continuó su proceso como atleta de alto nivel. Su esfuerzo tuvo un resultado importante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde obtuvo su última medalla. Para él, ese logro representó un punto de inflexión, no solo en lo deportivo sino también en lo personal. Gracias a los ingresos obtenidos en esa etapa, pudo cumplir uno de sus mayores sueños: comprarle una casa a su madre.

Puedes leer: Esta es la jugosa suma que se llevaría a casa el ganador del 'Desafío Siglo XXI'

Zambrano, uno de los finalistas del Desafío

En 2025 decidió hacer una pausa en su calendario deportivo para aceptar el reto del Desafío del Siglo XXI. A lo largo de la competencia se destacó por su disciplina, liderazgo y constancia, hasta llegar a la Final junto a su compañera Miryan. Zambrano aseguró que su participación en el programa también ha sido una forma de honrar el esfuerzo de su madre y todo lo que vivieron juntos en los años más difíciles.

Sobre el premio mayor, que asciende a mil 200 millones de pesos, el deportista explicó que tiene planes claros si logra quedarse con el primer lugar. Entre sus prioridades está comprar otra vivienda para su madre, iniciar un emprendimiento propio y guardar recursos para su preparación con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.