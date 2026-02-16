La estrategia "indígena" de Zambrano para ganar el Desafío, ¿qué hará con el premio?

Zambrano y Miryan llegaron a la gran final del Desafío Siglo XXI como una de las duplas más sólidas de la temporada. Su paso por la competencia estuvo marcado por la constancia, la confianza mutua y una forma particular de enfrentar cada prueba: usar la cabeza tanto como el cuerpo.

Ahora, antes del último reto, Zambrano dejó claro que no piensa cambiar su forma de competir y que su apuesta seguirá siendo la llamada “malicia indígena”.

Durante la conversación previa a la final, el deportista explicó que su estrategia no se basa únicamente en fuerza o velocidad, sino en observar bien cada circuito y encontrar la manera más sencilla de superar los obstáculos. Para él, no se trata de correr sin pensar, sino de analizar cada paso, cada cuerda y cada nudo con calma, buscando ventaja sin desgastarse de más.



Según contó, uno de los puntos en los que más ha trabajado con Miryan es el manejo de cuerdas y nudos. Zambrano ha sido quien le ha enseñado técnicas para subir más rápido, asegurar mejor los agarres y evitar errores que puedan costar tiempo. Esa preparación es parte de su plan: no improvisar, sino repetir lo que ya les ha funcionado durante toda la temporada.

La estrategia de Zambrano para ganar el Desafío

La “malicia indígena”, como él mismo la define, es saber leer la prueba antes de ejecutarla. Implica identificar por dónde conviene avanzar, cuándo acelerar y cuándo tomarse unos segundos para hacer las cosas bien. Para Zambrano, esos detalles son los que marcan la diferencia en una final donde cada segundo pesa y cualquier equivocación puede costar el título.

Miryan ha respaldado esa forma de competir. Asegura que su dupla se ha basado siempre en la comunicación y en confiar en las decisiones que toman juntos. En lugar de discutir en medio de la presión, prefieren seguir el plan que ya tienen claro: avanzar con orden, apoyarse y no dejarse llevar por el afán del momento.

El atleta también recordó que esta final representa algo muy personal para él. Comparó este momento con su pasado como medallista olímpico y lo ve como una oportunidad para demostrar que aún puede rendir al máximo nivel. Por eso, su estrategia no solo apunta a ganar, sino a competir de manera inteligente, sin perder la calma ni la concentración.

Dentro de su plan está no modificar lo que han hecho hasta ahora. No buscarán fórmulas nuevas ni movimientos arriesgados. La idea es repetir lo que los llevó hasta la última prueba: disciplina, trabajo en equipo y esa “malicia indígena” que, según Zambrano, se aprende con la experiencia y con observar bien al rival y al terreno.

En medio de la expectativa por la gran final, la dupla ha dejado claro que su juego no será solo físico. Apostarán por la lectura de cada reto, por los pequeños trucos que ahorran tiempo y por una coordinación que han construido desde el primer día. Para ellos, la clave no está en hacer más, sino en hacer mejor.

¿Zambrano y Miryan seguirán juntos tras el Desafío Siglo XXI? /Foto: Caracol Televisión

¿Qué harán Zambrano y Miryan con el dinero si ganan?

Zambrano fue claro al contar en qué usaría el premio. Su principal objetivo es terminar unos negocios que ya había comenzado, pero que no ha podido concluir. Además, explicó que parte del dinero estaría destinado a su preparación deportiva, ya que sueña con volver a competir al más alto nivel y buscar una medalla olímpica.

Para él, este premio sería una forma de financiar ese proceso, que requiere entrenamientos, viajes y dedicación constante.

Miryan, por su parte, tiene un plan muy definido. Dijo que usaría el dinero para comprar un lote y empezar a construir su casa, pensando especialmente en su hijo Juan Martín. Para ella, el premio representa la posibilidad de asegurar un proyecto familiar y dar un paso importante en su vida personal, después de todo lo que ha vivido dentro de la competencia.

