La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Zambrano y Miryan hablan de su relación, ¿seguirán juntos despues del Desafío?

Zambrano y Miryan hablan de su relación, ¿seguirán juntos despues del Desafío?

Zambrano y Miryan, finalistas del Desafío Siglo XXI, revelaron qué pasará entre ellos después del programa y cuáles son sus planes personales si ganan.

/Foto: Caracol Televisión
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Zambrano y Miryan llegaron a la gran final del Desafío Siglo XXI junto a Rata y Valentina, consolidándose como una de las duplas más comentadas de la temporada. Su desempeño físico y su conexión dentro del juego los llevaron hasta la última prueba, donde buscarán quedarse con el premio mayor.

Antes del capítulo definitivo, ambas parejas hablaron en exclusiva con Caracol Televisión. En el caso de Zambrano y Miryan, la conversación se centró no solo en la competencia, sino también en el vínculo que construyeron durante la convivencia.

Puedes leer: Final del Desafío Siglo XXI: así puedes verla gratis online y EN VIVO

Te puede interesar

  1. ¿Cuándo es la final del Desafío Siglo XXI?
    Final del Desafío Siglo XXI
    Fotos: tomadas de Caracol Televisión
    Entretenimiento

    Final del Desafío Siglo XXI: así puedes verla gratis online y EN VIVO

  2. La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío
    La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío
    /Foto: Desafío
    Entretenimiento

    La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío, ¿traición a Valentina?

Zambrano aseguró que esta final representa un momento muy especial en su vida. Para él, llegar hasta este punto revive sensaciones similares a las que experimentó cuando fue medallista olímpico. “Esta es la final para mí”, dijo, dejando claro que asume esta prueba como un reto personal.

Miryan, por su parte, afirmó sentirse tranquila y feliz por todo lo que han logrado juntos. Señaló que su objetivo siempre fue competir con entrega y no fallar a la confianza que se dieron como dupla desde el inicio.

¿Zambrano y Miryan seguirán juntos después del Desafío?

Cuando les preguntaron directamente qué estaba pasando entre ellos fuera de la competencia, respondieron entre risas. Zambrano comentó que hay “una cosita por ahí”, pero que prefieren ir despacio y dejar que las cosas fluyan sin presiones.

Ante la insistencia sobre qué tan serio es lo que están viviendo, el deportista explicó que están dejando que todo ocurra de forma natural. Miryan, aunque más reservada, coincidió en que lo importante es no forzar nada y respetar los tiempos.

Ambos coincidieron en que su mayor fortaleza ha sido la comunicación. También destacaron la confianza mutua y la motivación diaria como factores determinantes para superar cada prueba.

Zambrano recordó uno de los momentos más difíciles del programa: el castigo del corte de cabello que recibió Miryan. Confesó que le dolió verla pasar por eso y que espera que todo ese sacrificio tenga recompensa en la final.

Puedes leer: La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío, ¿traición a Valentina?

Sobre cómo afrontarán la gran final, afirmaron que no cambiarán su forma de competir. Mantendrán la misma estrategia que les funcionó durante la temporada, sumándole algunos “tips de malicia indígena”, como explicó Zambrano. El atleta también reveló que ha trabajado con Miryan aspectos técnicos como los nudos, el ascenso por cuerdas y la búsqueda de atajos para completar las pruebas con mayor eficiencia.

Con todo esto, Zambrano y Miryan llegan a la final no solo como una dupla fuerte físicamente, sino como una pareja que aprendió a confiar y apoyarse dentro del juego.

