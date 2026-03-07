Mamá de Maluma destapa el momento más complejo de sus vidas: "El quiebre de su hogar"

Juan Luis Londoño Arias, a quien el mundo entero aplaude bajo el nombre de Maluma, celebró recientemente sus 32 años este 28 de enero de 2026. Se encuentra en una cumbre de madurez que pocos alcanzan, navegando con destreza entre el reggaetón y los sonidos regionales.

Sin embargo, la historia de cómo este joven de Medellín llegó a poseer aviones privados y una colección de diamantes no comenzó en una cuna de oro, sino en medio de una tormenta que su madre, Marlli Arias, ha decidido compartir finalmente.

Detrás de la imagen del "Papi Juancho" existe un pasado marcado por la resiliencia familiar. Marlli Arias recordó con profunda emoción el proceso de su divorcio de Luis Alfonso Londoño, el padre del artista, en unna reciente entrevista en Lo sé Todo.



Aunque la separación ocurrió cuando el pequeño Juan Luis apenas soplaba 10 velas en su pastel, el impacto de ese momento dejó huellas que aún hoy se sienten en la estructura de su hogar.

Para Marlli, ver cómo el pilar de su casa se marchaba supuso cargar con una incertidumbre abrumadora, enfrentando la responsabilidad de sacar adelante a sus dos hijos, Juan y Manu, en un escenario de fragilidad absoluta.

Este quiebre no fue solo una cuestión de sentimientos heridos; la realidad golpeó con fuerza el bolsillo de la familia. El estilo de vida al que estaban acostumbrados dio un giro drástico, obligándolos a adaptarse a una crisis económica que cambió sus rutinas diarias.

No obstante, fue precisamente en ese "caos" donde, según relata su madre, se encendió la chispa que transformó a un niño en un emprendedor global.

La necesidad y la tormenta emocional sirvieron como el combustible necesario para que Maluma desarrollara la disciplina y la visión que hoy lo posicionan como un ícono del género urbano.

A pesar de los años de distancia y los retos que supuso esa ruptura, el tiempo se encargó de sanar las heridas. Hoy en día, la dinámica familiar ha dado un vuelco positivo y transformador.

La llegada de París, la hija de Maluma, ha actuado como un bálsamo definitivo para todos. Marlli Arias destaca que el amor no se extinguió, sino que mutó en algo diferente: ahora son una familia de abuelos y padres que priorizan el bienestar común por encima de las diferencias del pasado.

Actualmente, tanto Marlli como Luis Alfonso han rehecho sus vidas con nuevas parejas, manteniendo una armonía que fortalece el núcleo que rodea al cantante.

En el centro de esta nueva etapa también se encuentra Susana Gómez, la pareja de Maluma desde el año 2020. Susana no es solo la mujer que conquistó el corazón del intérprete de ‘Hawái’, sino una arquitecta y empresaria que lidera su propio proyecto de joyas llamado Sileo, con presencia tanto en Colombia como en Miami.

Su integración a la familia ha sido total, manteniendo una excelente relación con Marlli y los allegados del artista. Curiosamente, la pareja ya se conocía de tiempo atrás por círculos de amigos comunes, mucho antes de que el romance se confirmara oficialmente en diciembre de 2020, tras el fin de la relación de Maluma con Natalia Barulich.