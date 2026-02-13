Inesperada frase de Yeison Jiménez en video inédito de Maluma; ¿anuncio final?

Si eres de los que ya le dio 'play' mil veces a 'Con el corazón' la esperada colaboración entre Maluma y el inolvidable Yeison Jiménez, seguramente te fijaste en la letra.

Pero lo que realmente está incendiando las redes sociales no es el coro pegajoso, sino un momento muy específico que ocurre en el video oficial.

Te cuento los detalles: en medio de las imágenes que muestran la complicidad de estos dos grandes en el estudio de grabación en Medellín, aparece un fragmento inédito donde se escucha a Yeison decir una frase que hoy suena a algo más que un simple comentario:



“La gente no sabe lo que va a pasar”. Así, directo y sin anestesia. No es parte de la letra que compusieron junto a Jonathan Rivera y su equipo; es Yeison mismo hablando a la cámara, con esa autenticidad que siempre lo caracterizó.

Como bien reporta La Kalle, el video musical no se queda solo en la música, sino que funciona como un retrato de su rutina y sus sueños.

En ese contexto, ver a Yeison soltar esa frase ha provocado que miles de seguidores empiecen a armar rompecabezas y teorías en TikTok y X.

Algunos dicen que fue un simple comentario sobre el éxito que tendría la canción, pero otros, más inclinados a los hilos de misterio, sugieren que Yeison sentía que algo grande —y quizás definitivo— estaba por cambiar en su camino.

Es que mira la coincidencia: la canción se grabó el 10 de diciembre, apenas un mes antes de aquel fatídico 10 de enero de 2026. Según relata Tropicana, ese día en el estudio Yeison estaba desbordado de felicidad, cumpliendo el sueño de unir su voz con la de Maluma.

Sin embargo, ese clip donde asegura que "la gente no sabe lo que va a pasar" ha tomado un tinte casi profético para su audiencia.

En los comentarios de YouTube, ya puedes leer a cientos de personas preguntándose si ese era su "anuncio final" o si simplemente se refería a la bomba musical que estaba preparando.

Tú, que lo sigues desde siempre, sabes que Yeison no daba rodeos. En el video también se le ve decir: “No sabes cuántos años esperando este momento, gloria a Dios”.

Pero es esa otra frase, la del misterio sobre el futuro, la que tiene a la comunidad digital analizando cada gesto de su cara. ¿Era una advertencia? ¿Un presentimiento? Las teorías no paran de crecer y le dan un giro totalmente inesperado a este lanzamiento póstumo.

Para Maluma, este proyecto pasó de ser una colaboración soñada a un homenaje cargado de respeto y admiración.

El "Dirty Boy" ha compartido con el público una obra que, aunque no fue pensada como una despedida, hoy se siente como el legado más puro de alguien que vivió "con el corazón" y sin máscaras.

Mientras las redes siguen ardiendo con especulaciones sobre lo que Yeison quiso decir realmente, lo único cierto es que su voz sigue más viva que nunca, recordándote que, efectivamente, a veces no tenemos ni idea de lo que el destino nos tiene preparado.



Video oficial de 'Con el corazón' de Yeison Jiménez y Maluma