Hermano de Yeison Jiménez dedica amargo mensaje al cantante: "Un error"

A un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, su hermano menor, Alejandro Jiménez, decidió compartir un recuerdo que hasta ahora se había mantenido en privado. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un video inédito del artista, grabado antes del accidente aéreo que ocurrió el 10 de enero de 2026 en Boyacá y que marcó para siempre a su familia.

El clip, que no había sido visto por el público, muestra al cantante en un momento cotidiano, lejos de los escenarios y de las luces. No se trata de un fragmento de concierto ni de una entrevista, sino de una grabación personal, lo que hizo que el mensaje tomara un tono aún más cercano para quienes lo seguían desde hace años.

Junto al video, Alejandro escribió un texto que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. En sus palabras, dejó ver que el paso de los días no ha sido suficiente para asimilar la ausencia de su hermano.

“Ha pasado un mes y sigo esperando que esto sea un error, una pesadilla larga de la que aún no despierto”, escribió. La frase fue una de las más compartidas por los seguidores del artista, quienes la replicaron en comentarios y estados.

En su mensaje, el hermano del cantante también expresó que hay momentos en los que quiere contarle algo y se enfrenta a la realidad de que ya no está. Dijo que la ausencia no se entiende, solo se siente, y que duele. Además, afirmó que mientras el mundo sigue su curso normal, él se quedó detenido en el día en que ocurrió la tragedia.

Alejandro Jiménez fue claro en señalar que nadie puede ocupar el lugar de su hermano. Según escribió, Yeison fue y seguirá siendo parte de su vida, sin importar el tiempo que pase. También dejó en el aire una frase que conmovió a muchos: “Si el amor pudiera traer de vuelta a alguien, tú ya estarías aquí”.

¿Dónde está la tumba de Yeison Jiménez? /Foto: Facebook Yeison Jiménez

El video generó una ola de reacciones entre los seguidores del artista. Algunos recordaron canciones emblemáticas de su carrera, mientras otros destacaron la cercanía entre los dos hermanos. Para muchos, esta publicación permitió ver una faceta más íntima del cantante, alejada de su imagen pública como figura de la música popular.

Desde el fallecimiento del intérprete, varios familiares y amigos han utilizado las redes sociales para recordarlo. Sin embargo, este mensaje en particular llamó la atención por venir directamente de su hermano menor y por incluir un material audiovisual que no había sido divulgado antes. En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de interacciones.

Familiares y colegas siguen recordando a Yeison Jiménez

El accidente aéreo en el que perdió la vida ocurrió cuando se movilizaba junto a otras cinco personas. Desde entonces, su nombre ha seguido siendo tendencia en plataformas digitales, no solo por su trayectoria musical, sino por el impacto que su ausencia ha tenido en su entorno cercano.

El mensaje de Alejandro también dejó ver cómo la familia ha enfrentado este primer mes sin el artista. Sin dar detalles adicionales, sus palabras reflejan que el proceso ha sido complejo y que los recuerdos se han convertido en una forma de mantenerlo presente.