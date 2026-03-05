América vs Bucaramanga EN VIVO hoy: hora y cómo ver GRATIS la Copa Sudamericana

América de Cali y Atlético Bucaramanga se enfrentan este jueves 5 de marzo en un partido decisivo por la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana 2026. El escenario será el estadio Pascual Guerrero, que espera una noche intensa con miles de hinchas acompañando al equipo escarlata. No te pierdas el EN VIVO.

El compromiso corresponde a una de las llaves que definen qué club colombiano seguirá con vida en el torneo continental. La expectativa es alta, especialmente luego de que Millonarios venciera 3-1 a Atlético Nacional en la otra serie entre equipos del país.



El ambiente en Cali ya se siente desde la previa. Los seguidores del América realizaron un banderazo en las afueras de la concentración del equipo, con cánticos y pólvora para mostrar respaldo antes del encuentro. Todo apunta a que el estadio tendrá un marco importante, pues el club informó que alrededor de 22.000 aficionados asistirán al partido.

El conjunto dirigido por David González cerró su preparación el miércoles 4 de marzo con la última práctica antes del compromiso internacional. En la sesión se trabajaron detalles tácticos y se definió la estrategia para intentar quedarse con el resultado.

Con el respaldo de su gente y el ambiente que suele vivirse en el Pascual Guerrero en las noches internacionales, América espera imponer condiciones desde el inicio del partido. La intención del equipo rojo es aprovechar la localía y dar un paso importante en el torneo.

América vs Bucaramanga EN VIVO

Atlético Bucaramanga llegó a Cali el martes 3 de marzo con el objetivo claro de competir y buscar la clasificación. El equipo viajó acompañado por el respaldo de su hinchada, que se acercó al aeropuerto para despedir al plantel con mensajes de apoyo antes del desplazamiento.

El grupo dirigido por Leonel Álvarez realizó su último entrenamiento el miércoles. Durante la práctica se ajustaron movimientos tácticos y aspectos estratégicos pensando en un partido que puede marcar el rumbo del club en el campeonato internacional.

El partido entre América de Cali y Atlético Bucaramanga se disputará este jueves 5 de marzo en el estadio Pascual Guerrero.

Datos del partido:



Fecha : jueves 5 de marzo

: jueves 5 de marzo Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

7:30 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Pascual Guerrero, Cali Transmisión: Directv Sports



