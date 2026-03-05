Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HERMANAS EN MALAMBO
FALLECE JUGADOR DE SELECCIÓN COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN DIGITAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Selección Colombia ya tiene a sus rivales para marzo; estas son las fechas confirmadas

Selección Colombia ya tiene a sus rivales para marzo; estas son las fechas confirmadas

La 'Tricolor' ya tiene listos dos nuevos retos internacionales en marzo. Serán partidos que pondrán a prueba al equipo y que ya generan expectativa entre los hinchas.

Confirmados los rivales de SeleccióColombia para la doble fecha de marzo
Partidos de la Selección Colombia en marzo
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

La Selección Colombia tendrá dos compromisos importantes en marzo de 2026 como parte de su preparación para la próxima cita mundialista. Estos encuentros se disputarán durante la fecha FIFA y permitirán al cuerpo técnico observar a varios jugadores antes de la convocatoria definitiva para el torneo internacional.

El equipo dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo enfrentará a dos selecciones europeas de alto nivel, lo que representa una prueba exigente para el plantel colombiano.

Puedes leer: FIFA alerta por violencia en Guadalajara: ¿riesgo para la Selección Colombia en el Mundial?

¿Contra qué equipos juega la Selección Colombia en marzo?

El primer partido será frente a la Croatia national football team. Este encuentro se jugará el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos y está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

Este duelo tendrá un detalle particular: será la primera vez en la historia que Colombia se enfrente a Croacia en un partido oficial o amistoso.

El segundo compromiso será contra France national football team, una de las selecciones más fuertes del fútbol mundial. Este partido se disputará el domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, también en Estados Unidos y se jugará a las 2:00 de la tarde (hora colombiana).

Te puede interesar

  1. Peligra sede de Guadalajara para la selección Colombia en el Mundial 2026
    Selección Colombia
    Foto: Instagram Federación Colombiana de Fútbol
    Deportes

    Incertidumbre por la sede de la Selección Colombia en el Mundial; FIFA analiza el caso

  2. Cucho Hernández, futbolista colombiano
    Cucho Hernández, motivos por los que no jugará en la Selección Colombia
    Deportes

    La verdad de por qué el 'Cucho' Hernández no jugará con la Selección Colombia

Publicidad

Estos amistosos forman parte de la serie de partidos internacionales que varias selecciones están organizando para prepararse antes del gran torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Colombia, estos encuentros serán importantes porque permitirán medir el nivel del equipo frente a rivales de alto rendimiento. Croacia, por ejemplo, ha sido protagonista en los últimos mundiales y cuenta con jugadores que son parte de clubes importantes de Europa.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Así le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026, según Profesor Salomón
    Así le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026
    Foto: La Kalle y redes de Selección Colombia
    Horóscopo

    Así le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026, según Profesor Salomón

  2. Uzbekistán, equipo de fútbol
    Uzbekistán hace historia y se clasifica por primera vez a un Mundial
    Foto: AFP
    Información de servicio

    ¿Dónde queda Uzbekistán, país que enfrentará la selección Colombia en el Mundial 2026?

Por su parte, Francia es una de las selecciones más fuertes y fue campeona del mundo en más de una ocasión. En el historial entre ambos equipos, Colombia y Francia ya se han enfrentado varias veces, con resultados repartidos entre victorias y derrotas.

Además, estos partidos servirán para que el cuerpo técnico defina qué futbolistas integrarán la lista final de convocados que representará al país en el Mundial. Algunos jugadores habituales podrían repetir convocatoria, mientras que otros buscarán ganarse un lugar con su rendimiento en estos amistosos.

Puedes leer: Colombia jugará su último partido en casa antes de viajar al Mundial 2026, ¿cuándo?

Después de estos compromisos internacionales, la Selección Colombia seguirá con su calendario de preparación antes del inicio del Mundial.

Publicidad

La idea del cuerpo técnico es llegar con el equipo en buen nivel competitivo, probando diferentes variantes tácticas y evaluando el rendimiento de los jugadores en partidos de alto nivel.

Por ahora, los aficionados ya tienen dos fechas marcadas en el calendario: el 26 y el 29 de marzo, días en los que la Selección Colombia volverá a la cancha para medirse a dos rivales europeos en una nueva etapa de preparación rumbo al torneo más importante del fútbol mundial.

Publicidad

Mira también: Profesor Salomón revela cómo le irá a Colombia en el Mundial, ¿será campeón?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Selección Colombia

Fútbol colombiano

Fútbol

Federación Colombiana de Fútbol

Francia

Mundial 2026