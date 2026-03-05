Selección Colombia ya tiene a sus rivales para marzo; estas son las fechas confirmadas

La Selección Colombia tendrá dos compromisos importantes en marzo de 2026 como parte de su preparación para la próxima cita mundialista. Estos encuentros se disputarán durante la fecha FIFA y permitirán al cuerpo técnico observar a varios jugadores antes de la convocatoria definitiva para el torneo internacional.

El equipo dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo enfrentará a dos selecciones europeas de alto nivel, lo que representa una prueba exigente para el plantel colombiano.

¿Contra qué equipos juega la Selección Colombia en marzo?

El primer partido será frente a la Croatia national football team. Este encuentro se jugará el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos y está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

Este duelo tendrá un detalle particular: será la primera vez en la historia que Colombia se enfrente a Croacia en un partido oficial o amistoso.

El segundo compromiso será contra France national football team, una de las selecciones más fuertes del fútbol mundial. Este partido se disputará el domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, también en Estados Unidos y se jugará a las 2:00 de la tarde (hora colombiana).

Estos amistosos forman parte de la serie de partidos internacionales que varias selecciones están organizando para prepararse antes del gran torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Colombia, estos encuentros serán importantes porque permitirán medir el nivel del equipo frente a rivales de alto rendimiento. Croacia, por ejemplo, ha sido protagonista en los últimos mundiales y cuenta con jugadores que son parte de clubes importantes de Europa.

𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝗿𝗮́ 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 ‘𝗥𝗼𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝟮𝟲’ 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹.



Amistosos Internacionales confirmados en marzo 🆚 🇭🇷 y 🇫🇷



Por su parte, Francia es una de las selecciones más fuertes y fue campeona del mundo en más de una ocasión. En el historial entre ambos equipos, Colombia y Francia ya se han enfrentado varias veces, con resultados repartidos entre victorias y derrotas.

Además, estos partidos servirán para que el cuerpo técnico defina qué futbolistas integrarán la lista final de convocados que representará al país en el Mundial. Algunos jugadores habituales podrían repetir convocatoria, mientras que otros buscarán ganarse un lugar con su rendimiento en estos amistosos.

Después de estos compromisos internacionales, la Selección Colombia seguirá con su calendario de preparación antes del inicio del Mundial.

La idea del cuerpo técnico es llegar con el equipo en buen nivel competitivo, probando diferentes variantes tácticas y evaluando el rendimiento de los jugadores en partidos de alto nivel.

Por ahora, los aficionados ya tienen dos fechas marcadas en el calendario: el 26 y el 29 de marzo, días en los que la Selección Colombia volverá a la cancha para medirse a dos rivales europeos en una nueva etapa de preparación rumbo al torneo más importante del fútbol mundial.

