Canción de J Balvin y Ryan Castro: la verdad de lo que significa 'Tonto'

Mientras el mundo entero canta 'Tonto', pocos conocen el verdadero significado que este hit trae oculto desde las playas de Curazao.

Significado de 'Tonto' de J Balvin y Ryan Castro
Sale a la luz lo que realmente significa 'Tonto' de J Balvin y Ryan Castro
Foto: Redes de Ryan Castro
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

Si pensabas que el nuevo estreno de J Balvin y Ryan Castro trataba sobre alguien con poca lucidez, estás muy equivocado. La canción titulada "Tonto", que ya se ha tomado las discotecas y las redes sociales, esconde un código cultural que va mucho más allá del diccionario de la Real Academia Española.

Aunque en nuestro idioma la palabra se asocia con ser distraído o poco inteligente, en esta colaboración urbana el sentido da un giro de 180 grados gracias al papiamento, la lengua criolla que se habla en Curazao.

Puedes leer: Río, hijo de J Balvin, sorprende con aparición en nuevo lanzamiento junto a Ryan Castro

¿Qué significa 'tonto' en la canción de J Balvin con Ryan Castro?

El verdadero secreto de este hit radica en el uso de términos locales de la isla caribeña. En el contexto de Curazao, la palabra "tonto" tiene una connotación de carácter íntimo para referirse al aparato reproductor femenino.

Este contraste cultural es el gran atractivo del sencillo, dándole una capa de picante que ha sorprendido a los seguidores que solo manejaban el significado convencional en español.

¿Qué dice realmente la canción 'Tonto'?

Cuando escuchas el coro, la dinámica es clara. La frase "Tonto ni que tonto" funciona como un reclamo de "yo no soy ningún tonto" en español.

Sin embargo, el remate "Tonto, yo quiero tonto" cambia el juego por completo al invocar el significado en papiamento, volviendo la letra mucho más directa y explícita de lo que parece a simple vista.

Al conectar esto con expresiones como "está rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wa", todo el rompecabezas de la letra encaja perfectamente bajo la visión de los artistas.

Puedes leer: Cantabas 'La Mini' de Ryan Castro sin conocer su verdadero significado; polémica frase

Producida por DJ Snake y SOG, la canción no solo destaca por su letra, sino por su propuesta visual y sonora. Un punto que se robó todas las miradas fue la introducción a cargo de Río, el hijo de J Balvin.

El pequeño aparece diciendo: "No se puede decir grosería'", lo que le da un toque divertido y contrastante a un tema que, en el fondo, tiene una carga bastante fuerte en su mensaje oculto.

El tema se mueve entre el reguetón clásico y los ritmos electrónicos modernos, logrando que sea una canción diseñada para repetirse sin esfuerzo en cualquier fiesta.

Con este lanzamiento, J Balvin y Ryan Castro reafirman cómo la música colombiana sigue alimentándose de diversas culturas caribeñas para crear éxitos que dominan las tendencias globales en cuestión de horas.

Mira también: Nos fuimos bien puestos pa’ ver a Ryan Castro en Bogotá, pero al final… ¿apareció?

