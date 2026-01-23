Baile inolvidable: la letra completa de la canción más esperada de Bad Bunny

Bad Bunny ya está en Medellín y la ciudad se alista para vivir tres noches consecutivas de música con su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que aterriza este fin de semana en el Estadio Atanasio Girardot.
Las fechas están marcadas: viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026, en lo que promete ser uno de los eventos más grandes del año en la capital antioqueña.
El artista puertorriqueño llega en medio de una enorme expectativa, no solo por el montaje del espectáculo, sino por las canciones que forman parte de su nuevo repertorio. Entre ellas, una de las más mencionadas por los seguidores es “Baile inolvidable”, un tema lanzado en 2025 que se ha convertido en uno de los más comentados en plataformas digitales.
La canción ha sido asociada por muchos con despedidas, recuerdos y relaciones que dejaron huella. Por eso, no pocos asistentes esperan que sea uno de los puntos más emotivos del concierto en Medellín. En redes sociales ya circulan videos de fanáticos ensayando la letra y preparándose para cantarla a todo pulmón dentro del estadio.
LETRA COMPLETA – “BAILE INOLVIDABLE”
Pensaba que contigo iba a envejecer
En otra vida, en otro mundo podrá ser...
En esta solo queda irme un día
Y solamente verte en el atardecer
Si me ven solo y triste, no me hablen
Si me ven solo y triste, soy culpable
La vida es una fiesta que un día termina
Y fuiste tú mi baile inolvidable
Y fuiste tú mi baile inolvidable
Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh
Mientras uno está vivo
Uno debe amar lo más que pueda...
Pensaba que contigo iba a envejecer
En otra vida, en otro mundo podrá ser
En esta solo queda irme un día
Y ver pa'l cielo a ver si te veo caer...
Si me ven solo y triste, no me hablen
Si me ven solo y triste, soy culpable
La vida es una fiesta que un día termina
Y fuiste tú mi baile inolvidable...
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar (yeh, yeh, yeh, yeh)
Ey, dime cómo le hago pa olvidarte
Hay un paso nuevo que quiero enseñarte
En las noches ya ni puedo dormir
Lo que hago es soñarte...
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
Como tú me besabas, como yo te lo hacía
Como tú me mirabas, bellaquito me ponía...
Se siente feo no tenerte cerquita
La nueva mama bien, pero no es tu boquita...
Mi diabla, mi ángel, mi loquita
Mi diabla, mi ángel, mi loquita, ey
Esto suena cabrón
Vamos a hacerlo otra vez
Como anoche, como anoche...
Aprieta, chamaquito, aprieta
¡Ahí, ahí, ahí, vamo allá!
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
Ay, yo con cualquiera me puedo acostar
Pero no con cualquiera quiero despertar
Solo con usted, con usted
Yo bailo con usted, nada más con usted
Un beso donde estés, donde estés, bebé (no, no te puedo olvidar)
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
Y yo he tenido muchas novias
Pero como tú ninguna
Ya no tengo mi sol, me paso en la luna
Si te pienso, me tiro de una, eh-eh
Mi diabla, mi ángel, mi loquita
Mi diabla, mi ángel, mi loquita, eh-eh