Virales  / El detalle que podría complicar el ingreso a los conciertos de Bad Bunny en Medellín

El detalle que podría complicar el ingreso a los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Antes de los conciertos de Bad Bunny en Medellín, usuarios alertan por cancelaciones y posibles abusos.

Concierto de Bad Bunny en Medellín
El detalle que podría complicar el ingreso a los conciertos de Bad Bunny en Medellín
Foto: redes sociales, AFP.
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

La llegada del reguetonero Bad Bunny a Medellín para sus tres conciertos programados en el Estadio Atanasio Girardot los días 22, 23 y 24 de enero generó una alta demanda de hospedajes en la ciudad.

Usuarios nacionales y extranjeros que procuraban alojamiento reportaron cancelaciones de reservas en plataformas de hospedaje y aumentos drásticos de precios a última hora.

Puedes ver: Bad Bunny en Medellín este 23: los outfits que dominarán el concierto

Varias publicaciones en redes sociales muestran casos en los que anfitriones cancelaron reservas previamente pactadas bajo excusas como “fugas de gas”, “problemas eléctricos” o “daños estructurales”, solo para ofrecer después los mismos espacios a tarifas más altas.

Las denuncias se han multiplicado en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los afectados comparten ejemplos de alojamientos con cifras que superan los valores normales por estadías de unos pocos días, lo que genera inconformidad entre quienes esperaban viajar a Medellín para los conciertos.

Problemas de hospedaje por concierto de Bad Bunny en Medellín

Los testimonios publicados en redes sociales también muestran que los precios de hospedaje en Medellín para esos días alcanzan cifras inusuales, desde varios millones de pesos por dos noches hasta ejemplos extremos que bordean cifras elevadas para espacios amplios o bien ubicados.

Esta dinámica genera cuestionamientos sobre la falta de regulación de tarifas temporales en eventos de alta demanda, así como sobre la responsabilidad de los anfitriones y plataformas digitales frente a prácticas que parecen potencialmente abusivas de mercado, según los usuarios.

Ante este contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una advertencia a los prestadores de servicios de alojamiento turístico en Medellín para que no cancelen reservas de forma unilateral con el objetivo de ofrecerlas nuevamente a precios superiores.

Puedes leer: Salario mínimo 2026: ¿a cuántos conciertos les alcanza a los colombianos?

La entidad reguladora advirtió que esas acciones pueden ir en contra de la legislación vigente de protección al consumidor y de la normativa que rige el turismo, lo que podría derivar en sanciones para quienes no respeten los acuerdos pactados con los usuarios.

La SIC recordó que los prestadores deben respetar los términos de las reservas y ofrecer alternativas de calidad equivalente si no pueden cumplir con el servicio acordado, en cumplimiento de la Ley General de Turismo y del Estatuto del Consumidor.

A raíz de las denuncias, varios asistentes afectados por las cancelaciones compartieron sus experiencias en redes sociales, donde criticaron la falta de control y exigieron que las plataformas y anfitriones respeten lo pactado al momento de reservar hospedaje.

Algunos creadores de contenido mostraron ejemplos que contrastan el alto costo con las condiciones reales de las habitaciones, lo que también generó indignación y humor entre usuarios que publicaron memes sobre el tema.

La alta demanda de hospedaje en Medellín por el concierto de Bad Bunny desató una serie de denuncias por cancelaciones de reservas y alza de precios en alojamientos y plataformas digitales.

Sin embargo, la SIC respondió con advertencias dirigidas a los prestadores de servicios turísticos para que se respeten las condiciones pactadas con los usuarios y se eviten prácticas consideradas abusivas.

Mira también: Por concierto de Bad Bunny, hoteles y Airbnb en Medellín alcanzan cifras exageradas

