Letra de canción 'Cambiaré', de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G

El pasado martes 20 de enero de 2026, la música urbana y el pop romántico convergieron en un estreno que nadie vio venir: 'Cambiaré', la colaboración inédita entre el puertorriqueño Luis Fonsi y el colombiano Feid.

Sin embargo, lo que debería ser una celebración por una innovadora propuesta musical ha quedado envuelto en la polémica debido a su timing casi quirúrgico: la canción vio la luz solo un día después de que se hiciera público el fin de la relación sentimental entre Feid y la superestrella Karol G.

Letra de canción 'Cambiaré' de Feid con Luis Fonsi

Amigo si la ves, dile que tú me viste diferente



Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente



Si tú la ves, dile que por favor conteste

que tengo tanto que explicar

Que le he fallao’ completamente

Dile que cambiaré, yo cambiaré

Por un amor así, yo cambiaré

Te juro que vivo por ella, y por ella me moriré

Si yo me tuve que alejar

Solo me fui para volver

Yo cambiaré, Yo cambiaré

Nunca olvides el día en dije mi amor cambiaré

Hay una cosa que me sale tan mal

Pero te juro que las arreglaré

Por si algún día tú piensas en mi dime por favor que estoy a tu merced

Te bajo el firmamento si es que así vas a creer

Dile que cambiaré, yo cambiaré

Por un amor así, yo cambiaré

Te juro que vivo por ella, y por ella me moriré

Y si yo me tuve que alejar

Solo me fui para volver

Yo cambiaré, Yo cambiaré

Por favor Perdóname

Juro que no lo vuelvo hacer

Que mi vida no es na sin ti

Yo te juro que cambiaré

Que yo toy listo pa darte

To’ lo que tú quieras mi vida

Mi amor infinito y un mundo bonito, sin despedida

Uno conoce un amor cuando es sincero

Dale corazón que yo te quiero

Si no te tengo me muero

Toda mi vida por ti cambié

Tú eres la única mujer sorry baby perdóname

Yo cambiaré, yo cambiaré

Yo cambiaré

Video oficial de 'Cambiaré' de Luis Fonsi con Feid

Alejándose de los ritmos urbanos convencionales, 'Cambiaré' se presenta como una fusión de salsa moderna que busca honrar las raíces caribeñas de ambos intérpretes.

Para Luis Fonsi, este proyecto representa un desafío personal tras 27 años de trayectoria.

Según el propio artista, la canción nació en una sesión en Los Ángeles junto a sus colaboradores habituales, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y desde su concepción "pedía ritmo y movimiento", obligándolo a salir de su zona de confort para abrazar la evolución y el riesgo.

Fonsi buscaba una voz con un "color distinto" y energía actual, encontrando en Feid al aliado perfecto para aportar una perspectiva fresca a este género.

Para el paisa, esta incursión en la salsa marca una etapa de vulnerabilidad profunda, dejando de lado, al menos por un momento, los beats festivos que lo han caracterizado para explorar líricas mucho más introspectivas y emocionales.

¿Canción 'Cambiaré de Feid es para Karol G?

El debate en redes sociales no se ha hecho esperar. Aunque algunos consideran el estreno una coincidencia, la mayoría de los seguidores interpretan los versos de 'Cambiaré' como una indirecta directa —y desesperada— de Feid hacia Karol G.

La letra del tema gira en torno a la autocrítica, el arrepentimiento y la súplica por una segunda oportunidad para salvar un "amor sincero".

Frases como "Amigo si la ves, dile que tú me viste diferente / Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente" o "Dile que por favor conteste, que tengo tanto que explicar / Que le he fallao’ completamente", han sido señaladas por los fanáticos como evidencia de una crisis personal tras la ruptura.

La carga emocional aumenta en el estribillo, donde Feid y Fonsi entonan con fuerza: "Dile que cambiaré, yo cambiaré / Por un amor así, yo cambiaré / Te juro que vivo por ella, y por ella me moriré".

Incluso existen líneas que sugieren un distanciamiento previo: "Si yo me tuve que alejar, solo me fui para volver", lo que alimenta las teorías sobre lo que realmente habría pasado para que los famosos pusieran punto final a su romance, detalles que hasta ahora permanecen bajo un hermético silencio.

El video oficial, que ya acumula miles de reproducciones, fue filmado íntegramente en la capital de Puerto Rico bajo la dirección del reconocido Carlos Pérez (Elastic People), la mente detrás de éxitos globales como "Despacito".

Hasta el momento, ni Feid ni Karol G han dado declaraciones adicionales sobre su separación, dejando que sea la música la que hable por ellos. Lo cierto es que, con 'Cambiaré', Feid ha demostrado estar dispuesto a todo, incluso a cambiar su estilo musical, por un amor que, según sus versos, es lo único que da sentido a su vida.

