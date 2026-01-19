Karol G y Feid terminaron su relación tras tres años de noviazgo

La relación entre Karol G y Feid terminó oficialmente. Tras meses de rumores y comentarios en redes sociales, se confirmó que los cantantes colombianos pusieron fin a su noviazgo luego de tres años juntos. La información fue revelada por el medio especializado TMZ, que citó fuentes cercanas a ambos artistas.

Aunque ninguno de los dos ha hecho un pronunciamiento público, la ruptura ya es un hecho. Según lo confirmado, la relación concluyó hace varios meses y se dio de manera discreta, sin anuncios ni mensajes directos para sus seguidores.

TMZ señaló que “las superestrellas de la música latina terminaron su relación de forma reservada”, aclarando que la decisión no estuvo acompañada de conflictos visibles ni situaciones públicas que generaran ruido mediático. Desde entonces, ambos han continuado con sus carreras por caminos separados.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Karol G y Feid terminaron en buenos términos. Las mismas fuentes indicaron que existe respeto mutuo y que mantienen una relación cordial, a pesar de haber cerrado este capítulo personal.

Este manejo reservado explica por qué durante semanas no hubo declaraciones, comunicados ni indirectas en redes sociales. Ambos optaron por mantener el tema en privado mientras seguían enfocados en sus compromisos musicales.

Así comenzó la historia de Feid y Karol G

El vínculo entre Karol G y Feid empezó a tomar fuerza tras su colaboración en la canción FRIKI. Desde 2021 fueron vistos en varias ocasiones, lo que despertó rumores que con el tiempo se volvieron constantes.

Fue en 2023 cuando Karol G confirmó públicamente que tenía una relación con Feid. En ese momento, la cantante explicó que se trataba de una etapa positiva en su vida, marcada por el apoyo mutuo y la tranquilidad.

Durante su relación, ambos asistieron juntos a eventos, se acompañaron en giras y compartieron momentos personales con sus seguidores, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de la música latina.

