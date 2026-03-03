Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
INVESTIGACIÓN A NICOLÁS MADURO
¿VOTAR EN CORFERIAS?
HERMANAS DESAPARECIDAS EN CARNAVAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Datacrédito confirma auxilio para las personas endeudadas; respiran los morosos

Datacrédito confirma auxilio para las personas endeudadas; respiran los morosos

La entidad ofreció una guía con herramientas para las miles de personas con deudas y otro tipo de dificultades financieras.

La nueva alternativa de Datacrédito
Datacrédito confirma auxilio para las personas endeudadas; respiran los morosos
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de ImageFX y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Miles de colombianos en alguna ocasión han tenido que acceder a un préstamo para un progreso económico, usando a DataCrédito Experian. Por lo cual, está entienda dio un paso para apoyar a los millones de personas que enfrentan retos financieros, ante esto la entidad oficializó recientemente un conjunto de herramientas y guías prácticas en estas situaciones.

Según DataCrédito, cerca del 70 % de los colombianos poseen o han tenido al menos un producto financiero activo. Demostrando que el crédito no es un lujo, sino una herramienta para emprendimientos y necesidades personales; sin embargo, existen factores como la pérdida de empleo, gastos imprevistos de las personas.

Puedes leer: Entidades bancarias que prestan dinero si estás reportado en Datacrédito en 2026

Por lo cual, en estas situaciones, el principal beneficio que ofrece DataCrédito no es un subsidio directo, sino una guía estratégica para que los usuarios aprendan a manejar sus compromisos sin ahogarse en la morosidad.

Te puede interesar

  1. Eliminar reporte en Datacrédito
    Podrías eliminar tu reporte en Datacrédito por situación especial
    Foto: Datacrédito y Labs.google
    Economía

    Eliminarán reporte negativo en Datacrédito a miles de deudores; mira si clasificas

  2. Borrar reportes negativos en Datacrédito
    Borrar reportes negativos en Datacrédito
    /Foto: IA
    Economía

    Chao a Datacrédito: así podrías borrar tu reporte negativo y limpiar tu historial

Alternativas para quienes ya tienen reportes negativos en DataCrédito

Para aquellos que ya se encuentran en una situación difícil, DataCrédito destaca que existen opciones diseñadas para perfiles con ingresos variables o deudas vigentes. Entre las recomendaciones se incluyen los microcréditos de bajo monto, ideales para cubrir emergencias o impulsar pequeños negocios, y las soluciones de fintech, que tienen menos intereses que un banco.

Puedes leer: Datacrédito: descubre desde qué monto y con cuánto aviso pueden reportarte

Asimismo, la entidad enfatiza que estar reportado no debe verse como un fin definitivo, sino como una señal para reorganizar las finanzas. De igual forma, explicó que la clave está en comparar tasas de interés, plazos y calcular el impacto de las cuotas en el presupuesto mensual.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Bancolombia suspende servicios
    Bancolombia suspende servicios
    / FOTO: Compuesta por La Kalle - Bancolombia y Labs.google
    Economía

    Bancolombia amanece sin servicio por nuevo apagón de sistemas: "Fallamos a una promesa"

  2. Salario mínimo 2026 en Colombia
    Salario mínimo 2026 en Colombia
    /Foto: IA
    Economía

    Salario mínimo 2026: Gobierno confirma que el aumento del 23 % sigue vigente

¿Cómo mejorar el historial crediticio?

Debido a las diferentes responsabilidades, la entidad con sus expertos menciona que la mejor manera de mejorar el historial es con adoptar hábitos responsables y para eso abrió la plataforma MiDataCredito, un espacio digital donde los ciudadanos pueden gestionar su salud financiera de forma gratuita y segura. Entre sus beneficios principales se encuentran:

Publicidad

Consulta gratuita del historial: Los usuarios pueden revisar su comportamiento crediticio.

Conocimiento del puntaje: Permite consultar la calificación actualizada, un dato clave para solicitar una tarjeta de crédito y obtener mejores tasas de interés.

Protección contra el fraude: La activación de alertas permite detectar a tiempo posibles suplantaciones de identidad o movimientos sospechosos.

Educación financiera: Acceso a contenidos pedagógicos que enseñan a organizar deudas y planificar pagos de manera eficiente.

Por lo cual, la compañía recalca que tener un crédito puede ser una herramienta estratégica si se usa con responsabilidad, pero siempre teniendo claro la compresión de las condiciones que hay para esto.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio

Colombia

Tarjetas de crédito