Datacrédito confirma auxilio para las personas endeudadas; respiran los morosos

Miles de colombianos en alguna ocasión han tenido que acceder a un préstamo para un progreso económico, usando a DataCrédito Experian. Por lo cual, está entienda dio un paso para apoyar a los millones de personas que enfrentan retos financieros, ante esto la entidad oficializó recientemente un conjunto de herramientas y guías prácticas en estas situaciones.

Según DataCrédito, cerca del 70 % de los colombianos poseen o han tenido al menos un producto financiero activo. Demostrando que el crédito no es un lujo, sino una herramienta para emprendimientos y necesidades personales; sin embargo, existen factores como la pérdida de empleo, gastos imprevistos de las personas.

Por lo cual, en estas situaciones, el principal beneficio que ofrece DataCrédito no es un subsidio directo, sino una guía estratégica para que los usuarios aprendan a manejar sus compromisos sin ahogarse en la morosidad.



Alternativas para quienes ya tienen reportes negativos en DataCrédito

Para aquellos que ya se encuentran en una situación difícil, DataCrédito destaca que existen opciones diseñadas para perfiles con ingresos variables o deudas vigentes. Entre las recomendaciones se incluyen los microcréditos de bajo monto, ideales para cubrir emergencias o impulsar pequeños negocios, y las soluciones de fintech, que tienen menos intereses que un banco.

Asimismo, la entidad enfatiza que estar reportado no debe verse como un fin definitivo, sino como una señal para reorganizar las finanzas. De igual forma, explicó que la clave está en comparar tasas de interés, plazos y calcular el impacto de las cuotas en el presupuesto mensual.

¿Cómo mejorar el historial crediticio?

Debido a las diferentes responsabilidades, la entidad con sus expertos menciona que la mejor manera de mejorar el historial es con adoptar hábitos responsables y para eso abrió la plataforma MiDataCredito, un espacio digital donde los ciudadanos pueden gestionar su salud financiera de forma gratuita y segura. Entre sus beneficios principales se encuentran:

Consulta gratuita del historial: Los usuarios pueden revisar su comportamiento crediticio.

Conocimiento del puntaje: Permite consultar la calificación actualizada, un dato clave para solicitar una tarjeta de crédito y obtener mejores tasas de interés.

Protección contra el fraude: La activación de alertas permite detectar a tiempo posibles suplantaciones de identidad o movimientos sospechosos.

Educación financiera: Acceso a contenidos pedagógicos que enseñan a organizar deudas y planificar pagos de manera eficiente.

Por lo cual, la compañía recalca que tener un crédito puede ser una herramienta estratégica si se usa con responsabilidad, pero siempre teniendo claro la compresión de las condiciones que hay para esto.

