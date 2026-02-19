Salario mínimo 2026: Gobierno confirma que el aumento del 23 % sigue vigente

El salario mínimo en Colombia para 2026 seguirá siendo de $2.000.000, con un incremento del 23 %, según confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, desde la Plaza de Bolívar en Bogotá. La declaración se dio en medio de movilizaciones ciudadanas convocadas este 19 de febrero, en las que participaron centrales sindicales, sectores sociales y miembros del Gobierno.

La confirmación llega luego de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno había fijado inicialmente el salario mínimo para 2026. A pesar de esa decisión judicial, el Ejecutivo sostuvo que el ajuste se mantiene vigente de manera transitoria para proteger los ingresos de millones de trabajadores que ya reciben el nuevo monto.

De acuerdo con lo explicado por el Ministerio de Trabajo, el decreto provisional busca garantizar los derechos adquiridos de 2,4 millones de trabajadores que ya están recibiendo el salario con el aumento aplicado. Es decir, quienes ya cobraron bajo ese valor no perderán ese dinero mientras se define la situación jurídica de fondo.

Las marchas que se realizaron en varias ciudades del país, especialmente en Bogotá, tuvieron como uno de sus principales motivos respaldar este aumento del salario mínimo. La movilización fue promovida por sectores afines al Gobierno y al proyecto político del presidente Gustavo Petro, quienes defienden el incremento como una medida para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

¿Por qué suspendieron el salario mínimo?

El origen del problema está en la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se había fijado inicialmente el salario mínimo en $1.750.905, con un incremento del 23,7 %.

Según el alto tribunal, el decreto no contaba con una fundamentación económica detallada y verificable que tuviera en cuenta criterios establecidos por la ley, como la inflación, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Ante esta situación, el Gobierno recibió un plazo de ocho días calendario, contados desde el 13 de febrero, para expedir un nuevo decreto transitorio que ajuste el salario mínimo conforme a los parámetros legales. Mientras eso ocurre, la medida es cautelar y no afecta los pagos que ya se hicieron en enero ni en la primera quincena de febrero.

Desde el Ministerio de Trabajo se insistió en que la intención del decreto provisional es evitar que los trabajadores queden en un limbo jurídico y que sus ingresos se vean reducidos de un momento a otro. Por eso, la posición oficial es mantener el aumento del 23 % mientras se resuelve el trámite legal ante el Consejo de Estado.

Por ahora, el mensaje del Ejecutivo es claro: el salario mínimo de 2026 se mantiene en $2.000.000 bajo un decreto transitorio. Esta cifra sigue siendo el eje central del debate entre el Gobierno y el Consejo de Estado, mientras se define si el aumento cumple o no con todos los criterios técnicos exigidos por la ley.

Ministro de Trabajo confirma que el aumento del 23 % se mantendrá en el nuevo decreto

El ministro de Trabajo confirmó que el nuevo decreto provisional mantendrá el aumento del salario mínimo en un 23 % sobre el salario básico y en 23,7 % si se incluye el auxilio de transporte.

Desde la Plaza de Bolívar, durante una entrevista con RTVC, aseguró que el documento ya se encuentra en su fase final y que será expedido “hoy o en las próximas horas” para ser enviado al Consejo de Estado, en cumplimiento de la orden judicial que solicitó un decreto transitorio.

Según explicó el funcionario, el contenido del nuevo decreto estará sustentado en la relación entre la ley y el principio constitucional del salario vital y móvil, establecido en el artículo 53 de la Constitución. Indicó que el Gobierno buscará dejar claro que el aumento respeta ese carácter prevalente del salario mínimo y reiteró que la administración seguirá defendiendo este ajuste como una garantía para los trabajadores colombianos.

