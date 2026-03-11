Publicidad

Farándula

Lucho confiesa por qué la calle es mejor que la universidad: “Allá es mejor”

El reconocido embolador de zapatos que llegó a ser concejal de Bogotá habló con El Klub de La Kalle y compartió una opinión controversial.

Foto: pantallazo tomado de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

En una entrevista exclusiva y cargada de honestidad, el exconcejal más recordado de Bogotá, Lucho Díaz, abrió su corazón sobre su trayectoria, sus luchas en la política y, sobre todo, su visión de la vida, tanto es así que para él, la verdadera sabiduría no se encuentra en las aulas, sino en la calle.

Durante el diálogo, Lucho fue enfático al comparar la formación académica con la experiencia de vida. Según el exconcejal, mientras que en las instituciones educativas se imparten teorías, la calle ofrece un doctorado en supervivencia y empatía, además de varias experiencias para la vida.

Puedes leer: Lucho Díaz, el embolador, cuenta por qué decidió alejarse del chupe del alcohol

"En la universidad nos enseñan, un poco de prácticas psicológicas... En cambio la calle sí nos enseña la realidad, lo que se ve, lo que se siente, lo que en realidad siente la gente", afirmó Díaz con contundencia, destacando que fue gracias a todo lo que aprendió en estos lugares que se propuso salir adelante.

De igual forma, afirmó que en la calle hay problemáticas como "La inseguridad, las necesidades, el hambre", elementos que, según él, son fundamentales para cualquier líder que pretenda representar al pueblo. Sumado a esto, afirmó que gracias a lo vivido se armó de valor en el Concejo de Bogotá, pese a las burlas.

¿Cómo fue el pasó de Lucho Díaz en el Concejo de Bogotá?

Lucho recordó con amargura y orgullo, su paso por el Concejo de Bogotá, un lugar donde se enfrentó al desprecio de quienes se consideraban superiores por sus títulos académicos. Al punto que recordó el bullying por parte de los otros: "Me sacaban el embolador ese... como que les estaba haciendo demasiadas ampollas"

Puedes leer: Último mensaje de Eric Dane, actor de Grey 's Anatomy antes de fallecer: ¿se despidió?

Tanto es así que para el contraste entre la preparación formal y la ética política es evidente. "Uno llegue a un sitio y lo traten así, y más donde supuestamente está la gente más estudiada, más preparada... Pero eso es una mentira", sentenció al referirse a la corrupción y las dinámicas del poder, sumado a esto, cuestionó que estos usan la educación para ocultar realidades.

A pesar de contar solo con educación básica, Lucho defendió su gestión legislativa, recordando proyectos que aún impactan a la ciudad. "¿Cómo así que un tipo, una persona humilde como yo, iba con quinto de primaria ocupando una de las curules del consejo más importante en Colombia?", se preguntó retóricamente.

Entre sus logros, destacó haber sido el autor y ponente de acuerdos distritales como la regulación de piercings y tatuajes, y el programa Bogotá Despierta, del cual fue ponente con voto positivo. También mencionó su autoría en el proyecto de vasectomía para hombres, por lo que afirmó que su mayor fortaleza fue siempre el "voz a voz" y el apoyo de la gente de la calle.

Mira también: LUCHO DÍAZ: ¿recibió DINERO en el CONCEJO de BOGOTÁ para Proyectos?

