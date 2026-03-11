Actriz terminó con quemaduras en el rostro tras intentar reto con velas en su cumpleaños

Durante la celebración de su cumpleaños, la actriz china Wang Tianyu sufrió quemaduras en el rostro tras intentar un reto con velas encendidas sobre un pastel. El incidente quedó registrado en video y luego circuló en redes sociales.

Este incidente ocurrió durante la celebración de sus 27 años. En el video, la actriz aparece sosteniendo un pastel con velas encendidas mientras comparte con amigos. Segundos después intenta recrear un truco que había visto en redes sociales.

La tendencia consiste en rociar un líquido inflamable sobre el pastel para producir una llamarada similar a un efecto de “lanzallamas”. En muchos videos se observa a personas expulsando el líquido hacia el fuego para crear una escena llamativa frente a la cámara.



En las imágenes se ve a la actriz tomar una botella con alcohol e intentar realizar la maniobra para generar el efecto. Al rociar el líquido sobre el pastel, el fuego reaccionó de forma inesperada, pues las llamas se expandieron rápidamente hacia su cara y alcanzaron la barbilla, el cuello y la zona de las pestañas. En ese momento la actriz soltó el pastel y retrocedió.

Tras el incidente, Wang Tianyu fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Según explicó después, el fuego quemó parte de sus pestañas y cabello, además de causar lesiones visibles en el rostro y el cuello.

¿Quién es la actriz Wang Tianyu?

Wang Tianyu nació en 1999 en la ciudad de Chaoyang, en China. Se graduó del Conservatorio de Música de Shenyang y comenzó su carrera en la industria del entretenimiento en 2016.

A lo largo de su trayectoria ha participado en películas, videos musicales y series de televisión, entre ellas producciones como Sunny Sisters, Babel y Don’t Call Me a Love Saint.

Después del accidente ocurrido durante su cumpleaños, la actriz continúa recuperándose de las lesiones y utiliza sus redes sociales para compartir información sobre el proceso médico y las consecuencias que dejó el incidente.

Después del accidente, Wang Tianyu explicó que decidió intentar el reto tras ver varios videos similares en internet. Según contó, los contenidos que encontró mostraban el efecto visual del fuego, pero no incluían advertencias sobre posibles riesgos. “Todos en línea dijeron que se veía bien, así que pensé que era seguro hacerlo”, explicó la actriz al referirse a los videos que había visto antes de replicar el reto.

Tras el incidente, la actriz decidió mostrar públicamente su proceso de recuperación para advertir a otras personas sobre los riesgos de replicar tendencias virales sin conocer sus peligros.

“La seguridad siempre es más importante”, escribió en una publicación. También pidió a sus seguidores no intentar este tipo de retos por conseguir un video viral.

