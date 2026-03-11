Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Perritos reviven momento viral de niñas mechoneadas en cumpleaños; a mordiscos

VIDEO: Perritos reviven momento viral de niñas mechoneadas en cumpleaños; a mordiscos

Lo que comenzó como un tierno cumpleaños para perritos terminó en mordiscos frente a la torta, recordando la escena viral de unas niñas que se pelean en plena fiesta infantil.

Perritos reviven video viral de niñas peleando en cumpleaños
Perritos reviven fiesta de cumpleaños viral
Foto: captura de video redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Las celebraciones de cumpleaños para mascotas suelen estar llenas de ternura, decoraciones y momentos divertidos.

Sin embargo, una fiesta organizada para dos perritos terminó convirtiéndose en un curioso momento viral luego de que uno de ellos reaccionara de forma inesperada justo cuando todos les cantaban el cumpleaños.

Puedes leer: J Balvin, Belinda, Xavi y otros artistas sorprendieron en fiesta de quince años en México

En el video que comenzó a circular en redes sociales se observa a los dos perros frente a una pequeña mesa con un pastel especial para mascotas. Alrededor, varias personas los rodean mientras cantan el tradicional “feliz cumpleaños” y preparan el momento para tomar fotos del recuerdo.

Durante los primeros segundos todo parece transcurrir con normalidad. Los dos perritos permanecen cerca del pastel mientras escuchan las voces de quienes celebran la ocasión.

Perritos reviven video viral de niñas peleando en fiesta de cumpleaños

Sin embargo, en un momento dado, uno de los perritos reacciona de forma repentina. En medio del canto y el ambiente festivo, el animal se lanza hacia el otro intentando morderlo.

El movimiento sorprende a las personas que estaban alrededor, quienes reaccionan rápidamente para separarlos y evitar que la situación pase a mayores.

Aunque el momento fue breve, el gesto recordó inmediatamente a muchos usuarios el famoso video viral de una fiesta infantil en el que dos niñas protagonizan una pelea frente al pastel durante una celebración de cumpleaños.

En ese clip, que se convirtió en un meme ampliamente compartido en internet, una niña sopla la vela del pastel de otra, lo que provoca que la cumpleañera reaccione jalándole el cabello frente a todos los invitados.

Puedes leer: Destapan verdad detrás del monito Punch y el rechazo de su mamá, expertas explican

En el caso de los perritos, la escena no pasó de un pequeño intento de mordida, pero el parecido con el meme fue suficiente para que el video se compartiera rápidamente en redes sociales.

Muchos usuarios comentaron el clip con humor, señalando que incluso las mascotas parecen tener reacciones similares a las de los humanos cuando sienten que alguien les está quitando protagonismo en su propio cumpleaños.

"Esa doble mechoneada, y lo peor es que la otra sigue riendo"; "Prohibido olvidar esta joya y ahora perruna" o "Y después preguntan por qué hay therians. A esta gente solo le falta salir a ladrar y mear en los árboles levantando la pata".

Mira también: Si tienes perro en Colombia, este documento será obligatorio en 2026 o habrá multas

