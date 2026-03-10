Publicidad

Cossio arremete contra políticos maltratadores de animales; ¿indirecta a De La Espriella?

Cossio arremete contra políticos maltratadores de animales; ¿indirecta a De La Espriella?

En entrevista en El Klub de La Kalle, Yeferson Cossio habló de bienestar animal, criticó el panorama político y explicó por qué respalda la aspiración presidencial de Carlos Felipe Córdoba.

Yeferson Cossio habla sobre el maltrato animal y el gobierno actual
Yeferson Cossio habla sobre el maltrato animal y el gobierno actual
Foto: La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, el creador de contenido Yeferson Cossio participó en una conversación junto a Carlos Felipe Córdoba, quien adelanta una iniciativa de recolección de firmas con el objetivo de aspirar a la Presidencia de Colombia.

Ambos explicaron la importancia de crear una política pública real que proteja a los seres sintientes en todo el territorio nacional. Durante la charla, Cossio lanzó frases contundentes contra quienes aspiran al poder sin tener empatía mínima hacia otras formas de vida.

Puedes leer: Yeferson Cossio cuenta uno de los ‘golazos’ que le han metido por sus impuestos

Cossio expresó su rechazo total hacia conductas violentas contra los animales. Afirmó que lo que el país requiere es: "Alguien que no le meta un volador a un gato y lo mande a volar", "Alguien que no diga no creo en Dios y a los tres días si creo en Dios, para que obtenga votos".

Esta declaración, podría vincular su discurso con polémicas pasadas de otras figuras públicas que participan en la contienda electoral actual. Para él, resulta vital que los líderes tengan una preparación sólida y ética, lejos los vicios y comportamientos cuestionables. El joven también señaló: "Alguien que en verdad quiera los animales no que lo esté diciendo por votos".

Yeferson Cossio habla de bienestar animal y de su postura frente al gobierno

La propuesta central que defendieron en el espacio fue la creación de una red de salud para mascotas. Cossio recordó con tristeza la pérdida de su primer perro debido a la carencia de recursos económicos en aquel entonces.

Al respecto, el creador digital comentó: "Yo hubiese podido haber salvado mi primer perrito, si yo hubiese tenido esa facilidad de un hospital de estos". Esta iniciativa busca replicar el modelo de Pereira, donde familias de estratos bajos reciben atención médica gratuita para sus animales.

Puedes ver: J Álvarez destapa uno de sus sueños: Lo que pasaría si Frankie Ruiz estuviera vivo

Al recibir consultas sobre el panorama nacional, Yeferson no ocultó su descontento con la imagen externa de la nación. Según su criterio, la gestión vigente carece de la seriedad necesaria para enfrentar los problemas de fondo.

De forma directa, él manifestó que "en el gobierno actual parecemos un meme... a mí me da vergüenza". Por esta razón, decidió apoyar la precandidatura de Córdoba, a quien considera una persona con la capacidad técnica y humana requerida para el cargo.

A pesar de su activismo, Cossio descartó lanzarse como candidato propio. Él prefiere mantener su rol como gestor social y apoyo externo para proyectos de bienestar. Explicó que prefiere la transparencia por encima de todo. "Yo soy la persona más transparente de este mundo... yo soy lo que soy".

Su enfoque permanece en utilizar su alcance mediático para presionar cambios legislativos que beneficien a quienes no tienen voz, como los perros y gatos en condición de calle o en hogares humildes.

Cossio respalda esta visión técnica pues cree que solo con personas preparadas el dinero llegará a las causas sociales. Al final de la entrevista, el influenciador dejó claro que su compromiso es innegociable y seguirá firme en su propósito animalista.

Mira también: Yeferson Cossio arremete contra Abelardo de La Espriella: “Me da vergüenza”

