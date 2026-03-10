Candidatos presidenciales 2026: lista completa y fórmulas vicepresidenciales confirmadas

El panorama político colombiano para las elecciones presidenciales de 2026 empezó a tomar forma después de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas realizadas el 8 de marzo.
Tras esa jornada, el mapa electoral se consolidó con 16 aspirantes que avanzan hacia la primera vuelta presidencial, una lista que reúne figuras de diferentes corrientes políticas y trayectorias públicas.
Puedes leer: ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia 2026? Fechas y calendario electoral
A medida que se acerca la fecha límite fijada por la Registraduría Nacional para la inscripción oficial de fórmulas vicepresidenciales, varios candidatos comenzaron a anunciar quiénes serán sus compañeros de fórmula. Este trámite debe completarse antes del 13 de marzo, por lo que durante los próximos días se espera que continúen las confirmaciones.
La carrera presidencial, que apenas empieza a calentarse, muestra un abanico amplio de nombres que ya comenzaron a mover sus equipos, alianzas y estrategias para convencer a los votantes en todo el país.
Publicidad
Lista de candidatos a la Presidencia de Colombia 2026
Tras los resultados de las consultas y las decisiones internas de los movimientos políticos, estos son los aspirantes que avanzan en la contienda presidencial:
- Paloma Valencia
- Roy Barreras
- Claudia López
- Iván Cepeda
- Abelardo de la Espriella
- Sergio Fajardo
- Luis Gilberto Murillo
- Luis Carlos Reyes
- Mauricio Lizcano
- Juan Fernando Cristo
- Daniel Palacios
- Miguel Uribe Londoño
- Felipe Córdoba
- Clara López
- Mauricio Armitage
- Santiago Botero
Cada uno de estos nombres llega con propuestas y enfoques distintos sobre el rumbo que debería tomar Colombia en los próximos años, por lo que el debate político ya comienza a ocupar un lugar central en la agenda pública.
Publicidad
Fórmulas vicepresidenciales confirmadas
A medida que se oficializan las inscripciones ante la Registraduría, algunos candidatos ya han presentado a la persona que los acompañará en la fórmula presidencial. Otros aspirantes aún continúan en conversaciones internas o evaluando perfiles antes de hacer el anuncio oficial.
A continuación, el listado actualizado:
- Paloma Valencia
Fórmula vicepresidencial:
- Roy Barreras
Fórmula vicepresidencial: __________________________
- Claudia López
Fórmula vicepresidencial:
- Iván Cepeda
Fórmula vicepresidencial: Aída Quilcué.
- Abelardo de la Espriella
Fórmula vicepresidencial: José Manuel Restrepo.
- Sergio Fajardo
Fórmula vicepresidencial: __________________________
- Luis Gilberto Murillo
Fórmula vicepresidencial: __________________________
- Luis Carlos Reyes
Fórmula vicepresidencial: __________________________
- Mauricio Lizcano
Fórmula vicepresidencial: Adriana Ramírez.
- Juan Fernando Cristo
Fórmula vicepresidencial: __________________________
- Daniel Palacios
Fórmula vicepresidencial: __________________________
- Miguel Uribe Londoño
Fórmula vicepresidencial: Luisa Fernanda Villegas.
- Felipe Córdoba
Fórmula vicepresidencial: __________________________
- Clara López
Fórmula vicepresidencial: María Consuelo del Río.
- Mauricio Armitage
Fórmula vicepresidencial: Diana Rojas.
- Santiago Botero
Fórmula vicepresidencial: Carlos Fernando Cuevas.
Puedes leer: La línea roja de Oviedo para una fórmula con Paloma Valencia; puso condición
Calendario clave de las elecciones presidenciales 2026 en Colombia
El proceso electoral rumbo a la Presidencia de la República también tiene varias fechas importantes que marcan el ritmo de las campañas y los trámites ante la Registraduría. Este es el calendario con los momentos clave que deberán tener en cuenta los candidatos y sus equipos.
- 13 de marzo
Es la fecha límite para la inscripción oficial de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales ante la Registraduría Nacional.
- 16 de marzo
Comienza el período en el que se pueden realizar modificaciones a las candidaturas presidenciales ya inscritas.
- 20 de marzo
Ese mismo proceso de cambios o ajustes en las candidaturas finaliza en esta fecha.
- 30 de abril
Vence el plazo para modificar candidaturas que hayan sido revocadas por causas constitucionales o legales, o en casos de inhabilidades que se detecten después de la inscripción.
- 20 de mayo
Fecha establecida para inscribir nuevos candidatos en situaciones excepcionales, como muerte o incapacidad física permanente de un aspirante previamente inscrito.