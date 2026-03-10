Candidatos presidenciales 2026: lista completa y fórmulas vicepresidenciales confirmadas

El panorama político colombiano para las elecciones presidenciales de 2026 empezó a tomar forma después de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas realizadas el 8 de marzo.

Tras esa jornada, el mapa electoral se consolidó con 16 aspirantes que avanzan hacia la primera vuelta presidencial, una lista que reúne figuras de diferentes corrientes políticas y trayectorias públicas.

A medida que se acerca la fecha límite fijada por la Registraduría Nacional para la inscripción oficial de fórmulas vicepresidenciales, varios candidatos comenzaron a anunciar quiénes serán sus compañeros de fórmula. Este trámite debe completarse antes del 13 de marzo, por lo que durante los próximos días se espera que continúen las confirmaciones.

La carrera presidencial, que apenas empieza a calentarse, muestra un abanico amplio de nombres que ya comenzaron a mover sus equipos, alianzas y estrategias para convencer a los votantes en todo el país.

Lista de candidatos a la Presidencia de Colombia 2026

Tras los resultados de las consultas y las decisiones internas de los movimientos políticos, estos son los aspirantes que avanzan en la contienda presidencial:

Paloma Valencia

Roy Barreras

Claudia López

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Sergio Fajardo

Luis Gilberto Murillo

Luis Carlos Reyes

Mauricio Lizcano

Juan Fernando Cristo

Daniel Palacios

Miguel Uribe Londoño

Felipe Córdoba

Clara López

Mauricio Armitage

Santiago Botero

Cada uno de estos nombres llega con propuestas y enfoques distintos sobre el rumbo que debería tomar Colombia en los próximos años, por lo que el debate político ya comienza a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Fórmulas vicepresidenciales confirmadas

A medida que se oficializan las inscripciones ante la Registraduría, algunos candidatos ya han presentado a la persona que los acompañará en la fórmula presidencial. Otros aspirantes aún continúan en conversaciones internas o evaluando perfiles antes de hacer el anuncio oficial.

A continuación, el listado actualizado:

Paloma Valencia

Fórmula vicepresidencial:



Fórmula vicepresidencial: Roy Barreras

Fórmula vicepresidencial: __________________________



Fórmula vicepresidencial: __________________________ Claudia López

Fórmula vicepresidencial:



Fórmula vicepresidencial: Iván Cepeda

Fórmula vicepresidencial: Aída Quilcué.



Fórmula vicepresidencial: Abelardo de la Espriella

Fórmula vicepresidencial: José Manuel Restrepo.



Fórmula vicepresidencial: Sergio Fajardo

Fórmula vicepresidencial: __________________________



Fórmula vicepresidencial: __________________________ Luis Gilberto Murillo

Fórmula vicepresidencial: __________________________



Fórmula vicepresidencial: __________________________ Luis Carlos Reyes

Fórmula vicepresidencial: __________________________



Fórmula vicepresidencial: __________________________ Mauricio Lizcano

Fórmula vicepresidencial: Adriana Ramírez.



Fórmula vicepresidencial: Juan Fernando Cristo

Fórmula vicepresidencial: __________________________



Fórmula vicepresidencial: __________________________ Daniel Palacios

Fórmula vicepresidencial: __________________________



Fórmula vicepresidencial: __________________________ Miguel Uribe Londoño

Fórmula vicepresidencial: Luisa Fernanda Villegas.



Fórmula vicepresidencial: Felipe Córdoba

Fórmula vicepresidencial: __________________________



Fórmula vicepresidencial: __________________________ Clara López

Fórmula vicepresidencial: María Consuelo del Río.



Fórmula vicepresidencial: Mauricio Armitage

Fórmula vicepresidencial: Diana Rojas.



Fórmula vicepresidencial: Santiago Botero

Fórmula vicepresidencial: Carlos Fernando Cuevas.



Calendario clave de las elecciones presidenciales 2026 en Colombia

El proceso electoral rumbo a la Presidencia de la República también tiene varias fechas importantes que marcan el ritmo de las campañas y los trámites ante la Registraduría. Este es el calendario con los momentos clave que deberán tener en cuenta los candidatos y sus equipos.