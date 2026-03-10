Descubren oscura razón de hombre que acabó con su esposa y fingió accidente en Bogotá

El caso que inicialmente fue reportado como un aparente accidente de tránsito en Bogotá dio un giro sorprendente tras el avance de las investigaciones de las autoridades.

Lo que en un primer momento parecía una tragedia vial, con una mujer y un bebé de 10 meses fallecidos dentro de un vehículo, fue finalmente calificado por la Fiscalía General de la Nación como un presunto caso de homicidio y feminicidio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de diciembre de 2025 cuando organismos de emergencia atendieron un siniestro en el barrio Bosque Popular, en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá.



Allí, sobre la calle 63 entre carreras 66 y 70, los socorristas encontraron un carro accidentado y en su interior, los cuerpos sin vida de una mujer de entre 30 y 35 años y un bebé de solo 10 meses. Frente a ellos, un hombre permanecía inconsciente en el asiento del copiloto.



Posibles motivos detrás del ataque a expareja y a bebé en Jardín Botánico de Bogotá

En un primer momento, las autoridades actuaron bajo la hipótesis de un accidente de tránsito, dada la posición del automóvil y la escena encontrada. El hombre fue reanimado en el mismo lugar y trasladado de inmediato a la Clínica Colombia, donde permaneció varios días en recuperación bajo supervisión médica.

Sin embargo, con el paso de las semanas y tras el análisis de peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Instituto Nacional de Medicina Legal, las inconsistencias en la versión inicial comenzaron a salir a la luz.

Los hallazgos forenses fueron claves. En el caso de la mujer, los exámenes determinaron que presentaba una herida en el cuello causada con un arma cortopunzante, lo cual no coincidía con las lesiones típicas de un choque vial.

En el bebé, las lesiones constatadas eran compatibles con una agitación violenta del cuerpo antes del presunto siniestro, lo que llevó a pensar en una agresión directa previa al montaje de la escena.

Estas evidencias hicieron que la Fiscalía replanteara la investigación y empezara a considerar que lo ocurrido no fue un accidente, sino un doble homicidio perpetrado por el mismo hombre sobreviviente.

La hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre presunto responsable habría recogido a la mujer, identificada como su expareja, y al bebé, su hijo, en su vehículo. Tras percatarse de que la criatura estaba sin vida, se habría desencadenado entre él y la mujer una fuerte discusión, durante la cual él la habría atacado con un arma blanca.

Posteriormente, habría intentado alterar la escena y simular un accidente de tránsito, con el objetivo de encubrir sus actos y evitar ser descubierto por las autoridades.

El martes 10 de marzo de 2026, un juez envió a prisión al hombre señalado como presunto responsable de los fallecimientos. El informe de Medicina Legal reveló que la mujer presentaba una lesión en el cuello ocasionada por un arma cortopunzante.

