Próximo puente festivo en Colombia no es en Semana Santa; modifican fechas de descanso

Próximo puente festivo en Colombia no es en Semana Santa; modifican fechas de descanso

Los colombianos disfrutarán de 18 festivos en total durante el año. Conoce por qué el calendario se movió, cuáles son los 11 puentes confirmados.

Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Si ya estabas sacando cuentas para tus días de sol y relax en 2026, frena un poco y saca la agenda, porque el calendario viene con sorpresas que te van a obligar a reprogramar todo.

No es un error de impresión: la Semana Santa de 2026 se adelantó y, de paso, nos regaló un "combo" de descanso en marzo que muy pocos veían venir.

Puedes leer: Trabajadores con salario mínimo en Colombia tendrían nuevos pagos extra en 2026

Mientras que en 2025 las procesiones y los viajes fueron a mediados de abril, en 2026 el calendario se mueve hacia el inicio del mes, dejando el Jueves Santo para el 2 de abril y el Viernes Santo para el 3 de abril.

Este movimiento no es capricho del destino, sino el resultado de la famosa Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), esa "bendición" legal creada por el jurista Raimundo Emiliani Román.

Gracias a este hombre, que fue desde ministro hasta embajador y parte de la Constituyente del 91, los colombianos gozamos de uno de los calendarios con más días libres en la región, compitiendo hombro a hombro con Argentina y Venezuela.

Su idea era simple pero brillante: mover los feriados al lunes para que los trabajadores tengan tres días seguidos de descanso y el turismo nacional se dispare.

Para 2026, tendremos un total de 18 festivos, superando por uno al año anterior. Este "regalito" extra ocurre porque el 20 de julio, día de la Independencia, cae un lunes, algo que no pasaba desde hace siete años y que nos garantiza un puente más en pleno verano.

Pero el verdadero protagonista del primer semestre es marzo. Antes de que llegue la Semana Santa oficial (que va del 29 de marzo al 5 de abril), tendremos un precalentamiento ideal para una "escapadita".

El Día de San José, que originalmente es el 19 de marzo, cae un jueves, por lo que la ley lo traslada automáticamente al lunes 23 de marzo.

Puedes leer: Tiempo exacto para recibir liquidación en Colombia; que no te tomen del pelo con tu pago

Esto significa que tendremos un puente festivo apenas una semana antes de que comiencen los días santos, creando una ventana de descanso casi continua para quienes sepan organizar sus vacaciones.

Festivos en Colombia 2026

Aquí te dejamos la hoja de ruta clara para que no te pierdas en el mapa de días libres del 2026:

1. Primer trimestre: El arranque del descanso El año empieza fuerte con el 1 de enero (jueves) y el primer puente de Reyes Magos el lunes 12 de enero.

Este último tuvo un ajuste curioso, ya que la fecha original del 6 de enero cayó martes, y la ley ordena pasarlo al lunes siguiente. Luego, el ya mencionado lunes 23 de marzo por San José.

La Semana Santa y mitad de año Abril nos recibe con el Jueves 2 y Viernes 3 como los días centrales de la Semana Mayor. Mayo no se queda atrás con el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo) y el puente de la Ascensión el lunes 18.

Junio es, como siempre, el mes de los puentes seguidos: el 8 (Corpus Christi), el 15 (Sagrado Corazón) y el 29 (San Pedro y San Pablo).

2. El segundo semestre: Sol y puentes Julio nos trae el puente recuperado del lunes 20. Agosto cuenta con el viernes 7 (Batalla de Boyacá) y el lunes 17 (Asunción de la Virgen).

El remate del año incluye el 12 de octubre (lunes), dos puentes en noviembre (2 y 16) y el cierre con el martes 8 de diciembre y el viernes 25 de diciembre.

Con 11 de estos 18 festivos convertidos en puentes oficiales, el 2026 se perfila como el año ideal para recorrer Colombia.

