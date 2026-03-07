Trabajadores con salario mínimo en Colombia tendrían nuevos pagos extra en 2026

En medio de los cambios que vive la economía en Colombia, los trabajadores que devengan el salario mínimo de $1.750.905 deberán hacer nuevas cuentas para conocer cuánto dinero recibirán por concepto de prima de servicios, un beneficio que se paga dos veces al año.

Para calcular este pago también se debe tener en cuenta el auxilio de transporte, por lo que quienes reciben ambos conceptos pueden tener un ingreso cercano a $2.000.000 mensuales.

Si un trabajador con estas condiciones laboró todo el semestre, podría recibir alrededor de $1.000.000 de prima, un dinero sobre el cual no se realizan descuentos obligatorios como salud y pensión.



En caso de que la persona no haya trabajado los 180 días completos del semestre, por ejemplo si empezó a trabajar meses después, el valor de la prima se calcula proporcionalmente según los días realmente trabajados.

En Colombia, los trabajadores que ganan el salario mínimo no solo reciben el pago básico mensual. Dependiendo del horario en el que trabajen o si realizan labores fuera de su jornada normal, también pueden recibir pagos adicionales conocidos como recargos y horas extras.

Para 2026, el mínimo mensual sirve como base para calcular estos valores. A partir de ese monto se determina cuánto vale cada hora de trabajo y cuánto se debe pagar cuando el empleado trabaja en horarios especiales o días que normalmente serían de descanso.

En términos generales, la jornada laboral tiene un límite de horas a la semana. Cuando un trabajador supera ese tiempo, las horas que se trabajan de más deben pagarse como horas extras y con un valor mayor al de una hora normal.

Una hora ordinaria de trabajo, tomando como base el salario mínimo de 2026, tiene un valor aproximado cercano a los 7.959 pesos. Este valor es el punto de partida para calcular los demás pagos adicionales.

¿Cuánto vale una hora extra si me ganó el mínimo?

Uno de los pagos adicionales más comunes es el de las horas extra. Estas se generan cuando un trabajador continúa laborando después de terminar su jornada habitual.

Si la hora extra se realiza durante el día, el pago debe tener un recargo del 25 % adicional sobre el valor de la hora normal. Esto significa que cada hora extra diurna puede pagarse cerca de 9.948 pesos aproximadamente.

Cuando la hora extra se trabaja en la noche, el recargo es mayor. En ese caso el aumento es del 75 %, por lo que el valor puede llegar a unos 13.928 pesos por hora.

Además, el horario nocturno también tiene un recargo especial incluso si no se trata de horas extra. En Colombia el trabajo nocturno se considera desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana y se paga con un aumento del 35 % sobre la hora ordinaria.

¿Cuánto puedo ganar de prima si trabajo domingos y festivos con salario mínimo?

Otro caso en el que los trabajadores pueden recibir más dinero es cuando laboran en domingos o días festivos. En estas jornadas se aplica un recargo especial porque son días que normalmente están destinados al descanso.

Actualmente, el trabajo en esos días se paga con un recargo cercano al 80 % sobre el valor de la hora normal, aunque la ley establece que ese porcentaje aumentará progresivamente hasta llegar al 100 % en los próximos años.

Esto significa que si una persona con salario mínimo trabaja un domingo o festivo, cada hora tendrá un valor mayor que el de un día común. Si ese trabajo además ocurre en horario nocturno o corresponde a horas extras, el pago puede ser todavía más alto.

También es importante tener en cuenta que la jornada laboral en Colombia continúa reduciéndose gradualmente. En 2026 la jornada semanal se encuentra alrededor de 44 horas, con una reducción progresiva que continuará en los próximos años.

Cuando una empresa solicita trabajo por encima de ese tiempo, debe reconocer las horas adicionales con los recargos correspondientes. Además, la ley establece límites para evitar que se acumulen demasiadas horas extra durante la semana.

Para los trabajadores en Colombia que reciben horas extras, recargos nocturnos que desde 2026 comienzan a las 7:00 p. m. o comisiones, el cálculo de la prima debe hacerse tomando el promedio de lo que ganaron durante el semestre.

La ley también establece que este pago debe hacerse máximo el 30 de junio para el primer semestre y el 20 de diciembre para el segundo. Además, el auxilio de transporte solo se incluye en el cálculo de la prima para quienes ganan hasta dos salarios mínimos, es decir $3.501.810 en 2026; si el sueldo supera esa cifra, este beneficio ya no se suma a la base del pago



