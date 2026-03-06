Link para saber si soy jurado de votación el 8 de marzo: consulta con número de cédula

Los colombianos ya se preparan para la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, una fecha clave en la que se elegirán los integrantes del Congreso de la República, ¿quieres saber si eres jurado de votación?

A pocos días de la votación, miles de personas están revisando si fueron designadas como jurados de votación, una responsabilidad fundamental para que el proceso electoral se desarrolle con normalidad.

Puedes leer: Cómo votar el 8 de marzo: así se marca bien el tarjetón y qué es el voto preferente



La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que para estas elecciones fueron seleccionados 862.392 ciudadanos que cumplirán esta función en las mesas de votación de todo el país. De ese total, 730.279 serán jurados principales, mientras que 132.113 fueron designados como remanentes, quienes pueden ser llamados si es necesario.

Por esta razón, una de las búsquedas más frecuentes en internet en estos días es: “¿Cómo saber si soy jurado de votación?”. La consulta se puede hacer en pocos segundos a través de internet utilizando la cédula.

LINK oficial para consultar si eres jurado

La forma más directa de verificar esta información es a través del portal de la Registraduría. Allí los ciudadanos pueden revisar si fueron seleccionados y conocer los detalles de la mesa de votación asignada.

El proceso es completamente gratuito y solo requiere ingresar el número de documento en el sistema de consulta.Para hacer la verificación oficial puedes ingresar en el siguiente enlace:👉 https://www.registraduria.gov.co

Publicidad

Dentro de la página se encuentra la sección destinada a las elecciones del Congreso de la República 2026, donde aparece la opción para realizar la consulta de jurados de votación.

Al ingresar la cédula, el sistema muestra si la persona fue elegida como jurado y también informa el puesto de votación, la mesa asignada y los horarios de capacitación.

Publicidad

Puedes leer: Jurados en elecciones del 8 de marzo, ¿tienes día libre laboral y medio día por votar?

Jurados de votación /Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Paso a paso para saber si soy jurado de votación

Para quienes aún no han hecho la consulta, el proceso es bastante sencillo y se puede completar en pocos minutos. Estos son los pasos para verificarlo:

Paso 1: Ingresar al portal oficial

Entra al sitio web de la Registraduría Nacional del Estado Civil:👉 https://www.registraduria.gov.co

Paso 2: Ir a la sección de elecciones

Una vez dentro del portal, busca el botón “Elecciones 2026” que aparece en la página principal.

Paso 3: Seleccionar Congreso de la República

Dentro de esa sección encontrarás varias opciones relacionadas con la jornada electoral. Debes hacer clic en “Congreso de la República”.

Paso 4: Entrar a la consulta de jurados

Allí aparecerá el botón “Consultar aquí”, donde el sistema habilita el espacio para escribir el número de cédula.

Paso 5: Verificar la información

Después de ingresar el documento, la plataforma mostrará si la persona fue designada como jurado de votación y en qué lugar deberá cumplir esa función.

¿Es obligatorio ser jurado de votación?

En Colombia, ejercer como jurado de votación es un servicio obligatorio para los ciudadanos que son seleccionados por la Registraduría.

Esto significa que quienes hayan sido designados deben presentarse a cumplir con esta función durante la jornada electoral, salvo que tengan una justificación válida para no hacerlo.

Las personas que no asistan sin una razón justificada o abandonen el puesto pueden enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el caso de quienes trabajan como servidores públicos, la normativa también contempla posibles sanciones adicionales relacionadas con su cargo.

