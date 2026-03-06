Elecciones 8 marzo: link para saber dónde votar y verificar si cambió tu mesa o puesto

Las elecciones del Congreso de la República en Colombia se realizarán este 8 de marzo de 2026, una jornada clave en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes, ¿ya sabes donde votar?

Las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. Sin embargo, antes de salir de casa es importante revisar un detalle que muchos votantes pasan por alto: confirmar el puesto y la mesa de votación.

Puedes leer: ¿Sabes si puedes votar en Corferias este 8 de marzo? Consulta fácil y rápida

Esto se debe a que, en algunos casos, los ciudadanos pueden tener cambios en su lugar de votación, especialmente si realizaron trámites recientes relacionados con su documento o con el cambio de puesto electoral.



La buena noticia es que el proceso para verificar esta información es rápido y se puede hacer en línea utilizando el número de cédula.



Link oficial para saber dónde votar

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una herramienta digital para que los ciudadanos puedan revisar su información electoral en pocos segundos.

Para consultar el puesto de votación debes ingresar al portal oficial en el siguiente enlace:

👉 https://www.registraduria.gov.co

En esta plataforma podrás verificar si tu puesto de votación sigue siendo el mismo o si hubo algún cambio en tu mesa o lugar asignado para la jornada electoral.

Publicidad

Paso a paso para consultar tu lugar de votación

Si aún no sabes dónde votar este 8 de marzo, puedes seguir este procedimiento sencillo para revisar la información directamente en el sistema de la Registraduría.

1. Ingresar al portal oficial

Primero debes entrar a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil:

Publicidad

👉 https://www.registraduria.gov.co

Dentro del portal encontrarás la sección destinada a las consultas relacionadas con las elecciones.

2. Buscar la herramienta de consulta

Una vez dentro del sitio web aparecerá la interfaz diseñada para que los ciudadanos revisen su información electoral.

Allí se desplegará un espacio en el que deberás ingresar tu número de cédula de ciudadanía.

3. Escribir el número de documento

En la parte inferior de la página verás el campo donde debes digitar tu documento de identidad.

Este paso permite que el sistema identifique la información asociada al votante dentro de la base de datos electoral.

Publicidad

4. Validar el sistema de seguridad

Después de escribir la cédula tendrás que marcar la casilla “No soy un robot”, que hace parte del mecanismo de seguridad del portal para confirmar que la consulta la está realizando una persona.

Este proceso es automático y solo toma unos segundos.

Publicidad

5. Revisar la información de votación

Una vez completado el procedimiento, el sistema mostrará una nueva pantalla con todos los detalles de tu registro electoral.

En esa sección podrás ver información como:



Puesto de votación asignado

Número de mesa

Zona electoral

Departamento

Municipio

Dirección exacta del lugar donde debes votar

Con estos datos podrás ubicar con facilidad el sitio donde deberás acudir el día de las elecciones.

Puedes leer: Elecciones 8 de marzo: así se acuerda el día libre por votar, ¿eliges tú o tu jefe?

Cómo votar el 8 de marzo /AFP

Recomendaciones para el día de votación

La Registraduría también recuerda algunos puntos importantes para tener en cuenta durante la jornada electoral.

Primero, es recomendable consultar con anticipación el puesto de votación, para evitar contratiempos o confusiones el día de las elecciones. También es obligatorio llevar la cédula original, ya sea la tradicional amarilla con hologramas o la cédula digital.

Una vez llegues al lugar asignado, debes ubicar la mesa de votación correspondiente y recibir el tarjetón para marcar tu elección.

Publicidad

El voto debe señalarse con una “X” clara dentro del recuadro, ya que de esta manera se evita que el tarjetón sea anulado.

Puedes leer: Cómo votar el 8 de marzo: así se marca bien el tarjetón y qué es el voto preferente

Publicidad

Después de marcar el voto, el documento debe depositarse en la urna dispuesta por los jurados de votación.

Finalmente, los ciudadanos pueden reclamar el certificado electoral, un documento que confirma la participación en la jornada y que puede otorgar algunos beneficios establecidos por la ley.